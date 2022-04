Domenica 3 Aprile 2022, 06:35

La prima di quattro finali nelle quali divertirsi e puntare ad un piazzamento playoff che sarebbe storico. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 14,30, va in scena Catanzaro-Monterosi sfida valida per la trentaquattresima giornata del girone C.

I viterbesi sono salvi: il cammino con Leonardo Menichini in panchina ha garantito un percorso lineare ed efficace vista la navigazione tranquilla di Costantino e compagni.

I biancorossi arrivano da tre risultati utili consecutivi ed oggi proveranno a tenere testa alla vice capolista del girone che sta battagliando con Avellino e Monopoli per la seconda piazza che garantisce una relativa strada in discesa durante gli spareggi promozione.

Il Catanzaro ha accarezzato a lungo l’idea di vincere il campionato ma alla fine il Bari si è dimostrato più forte e già oggi potrebbe celebrare lo sbarco in serie B.

Questo però al Monterosi interessa poco: i viterbesi sono decimi in classifica, occupano l’ultima piazza disponibile per i playoff e vogliono provare a giocarsela fino al prossimo 24 aprile quando calerà il sipario sul torneo.

«Affrontiamo un avversario fortissimo che merita il secondo posto e forse anche qualcosa in più – presenta il match mister Menichini – i calabresi hanno perso qualche punto di troppo nel girone d’andata altrimenti staremmo parlando di altro. All’andata però li abbiamo fermati e meritavamo anche di vincere: oggi sarà dura ma non partiamo battuti».

Senza lo squalificato Rocchi, ma con il resto della rosa a disposizione si potrebbe vedere un Monterosi libero di testa ma equilibrato vista la forza d’urto di un avversario che annovera tra la propria batteria giocatori del calibro di Vandeputte, Iemmello, Biasci e Tantissimi altri.

«Come detto il Catanzaro non devo certo presentarlo io. Lo spirito nostro deve essere quello di una squadra che ha raggiunto l’obiettivo principale e che giocherà senza assilli per cercare di meravigliare ancora di più. Non dovremo essere scarichi di mente però, altrimenti incappiamo in brutte figure».

Per sostituire Rocchi, in pole c’è Piroli, mentre a centrocampo tornano dopo la squalifica Parlati e Buglio.

Nel Catanzaro fuori capitan Martinelli, ma in difesa rientra l’altro pilastro Fazio.



COSI IN CAMPO:



CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Scogliamillo, Gatti; Bayeye, Cinelli, Maldonado, Vandeputte, Carlini; Immello, Biasci. All. Vivarini.



MONTEROSI (3-5-2): Alia; Mbende, Borri, Piroli; Cancellieri, Parlati, Basit, Franchini, Verde; Costantino, Ekuban. All. Menichini.



ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa.