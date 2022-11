Domenica 20 Novembre 2022, 09:15

Passare dalla sfida contro l’imbattuta capolista Catanzaro a quella con il fanalino di coda Fidelis Andria. Oggi pomeriggio, inizio ore 14,30, per il Monterosi ci sarà da affrontare il primo viaggio in Puglia. Ad attendere i biancorossi, nella quattordicesima giornata del girone C, ci sarà l’Andria ultima in classifica con soli otto punti conquistati fino ad ora. Il Monterosi che arriva da due sconfitte consecutive, non dovrà commettere l’errore di sottovalutare un avversario che onestamente finora, ha raccolto molto meno di quanto meritasse. Domenica scorsa, in casa della vice-capolista Crotone, i biancazzurri sono stati a lungo in vantaggio cedendo soltanto nel finale. Oggi portare via punti non sarà semplice con la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini che dovrà ripetere l’ottima prestazione sciorinata contro il Catanzaro. «L’atteggiamento dovrà essere lo stesso – avverte l’allenatore – se pensiamo di andare ad Andria per vincere facile non abbiamo capito niente. Contro il Catanzaro sono arrivati i complimenti ma non i punti: in settimana ho avvertito la squadra spiegando che quella di oggi sarà una sfida ancora più difficile». Si perché la formazione pugliese gioca un calcio bello: dallo scorso 1 novembre c’è stato l’avvicendamento in panchina con Mirko Cudini che è stato sostituito dal tecnico della Primavera Diaw Doudou ma la filosofia di gioco, il modulo sì, non è mutata. «Ho visto diverse partite dell’Andria e veramente non mi spiego come facciano ad essere ultimi – fa i complimenti ai rivali Menichini – a Foggia e a Crotone hanno dominato a lungo pagando forse un pizzico di inesperienza nel finale. Sia noi che loro abbiamo due rose giovani che a volte danno e a volte tolgono». Menichini poi, non intende tornare sullo sfogo di domenica contro l’arbitro. «Quello è il passato: ho soltanto chiesto rispetto per la mia squadra ma dobbiamo pensare soltanto alle cose che possiamo controllare». Formazione quasi fatta, con l’attaccante Rocco Costantino che dovrebbe partire dall’inizio. Resta da capire quale modulo sceglierà l’allenatore di Ronciglione: in caso di 4-3-1-2 Massimiliano Carlini agirà dietro alle due punte, mentre con il 3-5-2 affiancherà Costantino davanti.

Così in campo:

FIDELIS ANDRIA (4-3-1-2): Vandelli; Ciotti, Dalmazzi, Milillo, Mariani; Paolini, Arrigoni, Candellori; Urso; Bolsius, Pavone. All. Doudou.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia; Verde, Parlati, Lipani, Di Paolantonio, Cancellieri; Carlini, Costantino. All. Menichini.

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo.