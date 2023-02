Il Monterosi cade 3-2 a Monopoli. Per i biancorossi, senza Costantino, una sconfitta che complica la corsa salvezza

La nona sconfitta nelle ultime undici trasferte condanna il Monterosi alla seconda battuta d'arresto consecutiva dopo quella di domenica scorsa contro la Gelbison. Per la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini, priva della stella Rocco Costantino, una partita sempre all'inseguimento.

Dopo 20 minuti i viterbesi sono già sotto di due reti per effetto delle marcature di Fella all'ottavo e di Manzari al ventesimo. Senza i due difensori Borri e Tartaglia fermi per squalifica, il Monterosi fatica ad impostare dalle retrovie. A rimettere in pista i biancorossi ci pensa però, un centrocampista come Di Paolantonio che accorcia le distanze al minuto trentaquattro. Ad inizio ripresa, Menichini effettua tre cambi insieme ma a segnare dopo cinque minuti è nuovamente il Monopoli con Mule. Vitali prende il posto dell'infortunato Gasperi e a dieci dalla fine Tonin realizza il 2-3 della speranza. Nei minuti finali il Monterosi ci prova, ma senza raggiungere il pareggio.

Per i viterbesi diventano fondamentali le prossime due sfide casalinghe contro Latina e Messina.