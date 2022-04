Il Monterosi batte anche il Francavilla di Taurino è si piazza con un piede e mezzo nei playoff. Decide Costantino

Il Monterosi batte 1-0 la Virtus Francavilla e tiene in pugno i playoff nel girone C. Decide un calcio di rigore trasformato da Costantino al 35’ della ripresa con i biancorossi che hanno legittimato un successo che porta a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. Ora, i biancorossi, si sono issati al settimo posto scavalcando un Foggia penalizzato dai sei punti tolti in virtù dell’esclusione dal campionato del Catania. Nelle ultime due giornate, contro Fidelis Andria e Latina, il Monterosi dovrebbe ufficializzare un piazzamento storico che negli ultimi 180 minuti potrà essere addirittura migliorato per presentarsi agli spareggi di maggio in una posizione invitante.

MONTEROSI (3-5-2) Alia 7; Piroli 6,5, Borri 6,5, Rocchi 6,5; Tonetto 6, Parlati 6,5, Basit 6 (dal 1’s.t. Buglio 6,5), Franchini 7, Adamo 6 (dal 28’ s.t. Verde 6); Costantino 6,5 (dal 42’s.t. Caon s.v.), Ekuban 6 (dal 28’ s.t. Artistico 6). (Daga, Basile, Cancellieri, Milani, Luciani, Sdaigui, Mbende, D’Antonio). All. Menichini 7

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-2-1) Nobile 6; Idda 6, Miceli 5,5 (dal 42’ s.t. Delvino s.v.), Caporale 6; Pierno 5, Toscano 5,5, Franco 6, Ingrosso 5,5; Carella 5,5 (dal 36’s.t. Ventola 5,5), Perez 6,5; Patierno 5,5. (Milli, Cassano, Feltrin, Maiorino, Gianfreda, De Maria, Poleti). All. Taurino 5,5

ARBITRO Mucera di Palermo 6

Rete: Costantino su rigore al 35' s.t.

Note: paganti 423, incasso di 1856 euro. Espulsi Pierno al 47’ s.t.; ammoniti Basit, Miceli, Rocchi. Angoli 4-4