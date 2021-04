Il Monterosi batte 3-2 il Gladiator e vede la serie C: più undici sulla seconda a dieci giornate dalla fine

Il solito gol del capitano Andrea Costantini e la doppietta dell'altro Andrea, Sivilla, consentono al Monterosi di battere 3-2 il Gladiator. Un successo, il dodicesimo casalingo su dodici gare giocare al Martoni, che consente ai biancorossi di volare a più undici punti sulla Vis Artena seconda in classifica ed ora a distanza di sicurezza dai viterbesi. Anche il Latina, sconfitto ieri, sprofonda a meno dodici punti. Battere il Gladiator però, non è stato facile: sotto per due volte, la compagine allenata dal tecnico Davide D'Antoni, l'ha ribaltata nel giro di due minuti: al 61' e al 63' con la doppietta di Sivilla arrivato a quota dieci reti realizzate. Con questi tre punti, Buono e compagni, volano a 62 punti: con dieci gare ancora da disputare, mercoledì prossimo in casa della Nocerina il nuovo appuntamento, la serie C è sempre più vicina.

