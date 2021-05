10 Maggio 2021

di Marco Gobattoni

(Lettura 3 minuti)







Il Monterosi vince 2-0 ad Arzachena ed inizia il conto alla rovescia per festeggiare matematicamente il passaggio in serie C. Il successo in terra sarda, arrivato dopo lo stop al campionato durato più di due settimane - somiglia molto ad una sentenza di terzo grado. Le reti di Sivilla al 23' del primo e di Cancellieri quattro minuti più tardi, proiettano i viterbesi a quota 67 punti; ben sedici in più rispetto alla Vis Artena che ha una gara da recuperare. Quello che succede dietro però, ormai interessa poco al Monterosi: con due vittorie, nelle sei gare rimaste da giocare, la compagine allenata dal tecnico Davide D'Antoni vola in serie C. Ad Arzachena, contro un avversario che evoca ricordi nefasti cancellati definitivamente dal successo di ieri, si è visto un Monterosi brillante e assoluto padrone del campo. La ripresa del campionato coincide con l’ultima trasferta in terra sarda per il Monterosi che si presenta alla sfida senza Petti e Pasqualoni. Sardi, a caccia di punti salvezza,subito pericolosi dopo due minuti con il tiro dalla distanza di Kakorri respinto da Salvato. Ancora il numero uno biancorosso decisivo nell’uscita su Loi lanciato in verticale da un compagno di squadra. Risposta Monterosi al minuto 8’ con il solito Costantini che gira di destro sull’angolo di Buono ma la sfera non impensierisce l’estremo difensore smeraldino.

Al 23’ breack di Capodaglio in contropiede assist per Sivilla che salta un avversario e fredda Ruzzittu con il destro. Monterosi in vantaggio. Dodicesima rete per il bomber.

Uno due terrificanete del Monterosi perché al minuto 27’ discesa di Cancellieri, scambio veloce con Lucatti, dribbling su due avversari e gol all’angolino. Raddoppio della squadra di D’Antoni che gela in cinque minuti la formazione di casa. Per il classe 2001 è la terza segnatura stagionale. Al terzo minuto di recupero la reazione dell’Arzachena con il tiro di Manca dalla distanza respinto da Salvato prodigioso anche sul successivo colpo di testa di Bachini. Si va al riposo sul doppio vantaggio del Monterosi.

La ripresa riparte con il destro di Sivilla sull’esterno della rete alla quale risponde il mancino di Dore di poco a lato. Al quarto D’Antoni cambia tutta la coppia d’attacco con gli ingressi di Caon e Sowe. Proprio Sowe al 17’ sfiora il tris con un colpo di testa sulla punizione di Capodaglio. Al 31’st Pellacani appena entrato può chiuderla ma viene fermato dalla difesa smeraldina. Il finale è sotto controllo: i viterbese al triplice fischio finale fanno festa: la serie C è sempre più vicina.

ARZACHENA: Ruzzittu,Bonacquisti Kacorri Loi (29’st Majid) Congiu Bachini Manca (30’st Molino) Marinari Dore Mannoni (27’st Defendi) Pandolfi. A disp. Murtas Pinna Olivera Fini Bellottiall. Cerbone

MONTEROSI FC: Salvato Piroli Angeli Costantini Buono (25’st Pellacani) Cancellieri Sivilla (15’st Sowe) Montanari (35’st Gemini) Lucatti (15’ st Caon) Capodaglio (29’st Borrelli) Rea. A disp. Torelli Vagnoni Zambrini Amayah. All. D’Antoni

ARBITRO: Nicolò Rodigari di Bergamo

RETI: 23’ Sivilla, 27’ Cancellieri

NOTE – ammoniti Piroli, Kakorri, Marinari, Salvato. Recupero 3′-6′.