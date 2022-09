Il Monterosi aspetta una Juve Stabia ferita. Menichini: «Bisognerà rimanere lucidi: loro pericolosi»

Contro una Juve Stabia ferita per i tre punti. Nel campionato di serie C non c’è tempo per fermarsi. Reduce dal pareggio di Potenza, per il Monterosi è già ora di tornare in campo. I biancorossi lo faranno oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 18, all’Ettore Mannucci di Pontedera nella sfida casalinga contro la Juve Stabia di mister Leonardo Colucci. I campani sono reduci dalla dolorosa sconfitta interna incassata nel derby contro la Turris e viaggiano a quota tre punti grazie al successo arrivato all’esordio contro la Gelbison. Per il Monterosi dunque un match delicato, alla vigilia di un fine settimana che si concluderà con la partita di Crotone in programma domenica prossima.

«Fino alla pausa di Natale avremo poco respiro – dice alla vigilia della sfida il tecnico del Monterosi Leonardo Menichini – per noi poi i turni infrasettimanali sono particolarmente dispendiosi visto che dobbiamo accollarci un viaggio in più». Tutto questo però, non deve diventare un alibi perchè il Monterosi può ripartire dalle certezze di queste prime due uscite. Uscite nelle quali la compagine biancorossa ha fatto vedere ottime cose che dovranno essere riproposte oggi per cercare di ottenere un risultato positivo. «La squadra prova sempre a giocare – è soddisfatto Menichini – dobbiamo crescere sotto il punto di vista della gestione ma questo è normale visto che in rosa abbiamo diversi calciatori giovani che non hanno mai giocato in questa categoria». Giovani però, molto interessanti come quel Jacopo Lipani classe 2001 che ha preso in mano le chiavi del centrocampo biancorosso.

«E’ un ragazzo che lavora molto seriamente ma va lasciato crescere. Con i giovani non bisogna avere fretta ma lasciargli il tempo di sbagliare». Oggi però ci sarà da battere una Juve Stabia arrabbiata. «Avrei preferito incontrare un avversario meno desideroso di riscatto – ammette Menichini – quando perdi un derby hai una voglia matta di rifarti. Colucci lo conosco bene: applica un 4-3-3 molto offensivo e le sue squadre sono sempre pericolose». Assente per squalifica Piroli, il suo posto in difesa dovrebbe essere preso da Tartaglia. A centrocampo spazio per Gasperi con il tecnico di Ronciglione che potrebbe optare per l’avanzamento di Carlini sul versante offensivo e tornare al 3-5-2

Così in campo:

Monterosi (3-5-2): Alia; Borri, Mbende, Tartaglia; Verde, Parlati, Lipani, Gasperi, Cancellieri; Costantino, Carlini. All. Menichini

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni, Gerbo, Cinaglia, Dell’Orfanello; Altobelli, D’Agostino, Ricci; Scaccabarozzi, Pandolfi, Bentivegna. All. Colucci.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo.