18 Aprile 2021

di Marco Gobattoni

Penultimo sforzo – mercoledì prossimo ci sarà il recupero contro il Cassino – prima della pausa del campionato che servirà per respirare. La decima giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D, presenta al Monterosi una delicata sfida casalinga contro l’Insieme Formia. I pontini, che viaggiano a quota 32 punti, non hanno ancora messo in sicurezza la quota salvezza e al Martoni – calcio d’inizio ore 15 – daranno battaglia.

In casa biancorossa però, l’avvicinamento al match arriva in totale tranquillità: la compagine allenata dal tecnico Davide D’Antoni viaggia in testa con nove punti di vantaggio sulla seconda Vis Artena e arriva da tredici risultati utili consecutivi. Il pareggio di mercoledì scorso contro la Nocerina ha dato ulteriore linfa al sogno promozione, con i viterbesi che, in casa, hanno vinto sempre portandosi a casa i 36 punti disponibili.

«Ma oggi sarà molto difficile – avverte i suoi il tecnico del Monterosi D’Antoni – il Formia verrà per riscattare la sconfitta di mercoledì contro la Vis Artena e per noi sarà, sportivamente, una gara sporca in cui dovremo cercare di giocare con equilibrio ed intelligenza tattica».

La guida monterosolina, sa che vincere le prossime due sfide casalinghe significherebbe apporre probabilmente la firma definitiva sulla vittoria di un campionato fin qui dominato.

«Ma non possiamo assolutamente rilassarci: in questi tre giorni avremo due incroci difficili ed importantissimi: se ne usciamo bene potremo vivere la sosta con tranquillità cercando di recuperare energie vitali per il rush finale».

Contro l’Insieme Formia saranno diversi i cambiamenti di formazione: assenti per squalifica Davide Buono e Danilo Piroli, in difesa tornerà Alessio Petti dal primo minuto con il fantasista Davide Borrelli al rientro. In attacco spazio alla coppia formata da Andrea Sivilla e Moussa Sowe con Giacomo Lucatti pronto a subentrare a gara in corso. Tra gli ospiti occhi al capocannoniere del campionato Victor Gomez.

Così in campo:

Monterosi (3-5-2): Salvato, Petti, Pasqualoni, Angeli, Buono, Costantini Cancellieri, Borrelli, Pellacani, Capodaglio, Sivilla, Sowe. All. D’Antoni.

Insieme Formia (4-4-2): Capogna, Iorio, Romano, Fatati, Di Vito, Ioio, Tounkara, Chinappi, Gargiulo, Gomez, Camilli. All. Amato.

Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo.