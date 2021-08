Lunedì 30 Agosto 2021, 08:27

Il giorno dopo è ancora più dolce. Il debutto del Monterosi in serie C è stato positivo e incoraggiante: fermato sullo 0-0 il Foggia allenato da Zdenek Zeman, una delle favorite per il successo finale nel girone C. Un risultato arrivato grazie al gioco, ad una preparazione tattica perfetta e ad un'applicazione dei giocatori in campo totale.

«Siamo stati bravi: una squadra vera ha detto finita la partita il tecnico del Monterosi, David D'Antoni rispetto alla sconfitta di Teramo in Coppa Italia abbiamo fatto un passo in avanti importantissimo. La squadra ha avuto coraggio: siamo andati a prenderli alti, rischiando qualcosa ma creando almeno tre palle gol nitide. Questo è l'atteggiamento giusto; siamo sulla buona strada ma il cammino è ancora lungo».

Già, il cammino è ancora lungo ma i biancorossi escono sicuramente rinfrancati dalla prestazione contro un avversario costretto spesso a difendersi soprattutto nel primo tempo. «In realtà volevamo correre e fare la stessa prestazione anche nella ripresa spiega D'Antoni invece loro hanno alzato il baricentro e abbiamo cercato di cambiare atteggiamento tattico senza rischiare più di tanto. Se ho pensato di vincerla? Sì, ma anche di perderla».

La prima al Rocchi dunque è andata in archivio tra emozioni e soddisfazione: il presidente Luciano Capponi ha premiato Zeman con una targa, mentre D'Antoni ha scherzato con il boemo prima e dopo il match. «Il mister è sempre tagliente e ironico nei suoi commenti. Lui per me è stato importante: abbiamo scherzato e riso come è giusto che sia, finita la partita».

La giornata è stata importante anche per il mercato del Monterosi: sono arrivati due pezzi da novanta come l'attaccante Rocco Costantini e il centrocampista Alessandro Di Paolantonio. Da oggi iniziano le 48 ore più lunghe del mercato: si chiude domani alle ore 20, con il Monterosi che punta almeno altri due colpi. «Qualcosa faremo ammette D'Antoni in queste 48 ore può accadere di tutto, ma sono già contento della rosa che il club mi ha messo a disposizione». L'obiettivo principale è quello di prendere un centrocampista di alto livello: Francesco Bolzoni del Bari è sempre in cima alla lista. Probabilmente arriverà anche un altro attaccante con il recupero di Alessandro Polidori che non sarà brevissimo. Domani intanto ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica prossima a Bari: da valutare le condizioni del difensore Danilo Piroli uscito contro il Foggia per un affaticamento.