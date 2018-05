Il Montalto alza la Coppa Italia: prima viterbese a vincere il trofeo, salirà in Eccellenza.

di Marco Gobattoni

Il Montalto batte 2-1 la Pescatori Ostia e conquista la Coppa Italia del campionato Promozione. Mai nessuna viterbese aveva alzato al cielo il prezioso trofeo che consentirà alla società tirrenica di ritornare a giocare in Eccellenza nella prossima stagione.



La finale giocata sul neutro di Cerveteri, ha visto vincere la compagine allenata da Maurizio Forti in rimonta: sotto di un gol dopo appena otto minuti a causa delle rete di Marzi, il Montalto ha regito prima con Lucci, autore del pareggio al 18' e poi nel secondo tempo con Nuti che al nono della ripresa ha regalato il gol della gioia ai tirrenici. Alla fine del match è esplosa la festa con i giocatori, il tecnico Forti ed il presidente del club Francesco Moretti che si sono abbracciati commossi.



Montalto: Rosciani, Cossu, Menicucci, Lucci, Marzi, Malè, Chiaranda, Nuti, Serafini, Vittorini M. (32'st Giambi), Vittorini C. (24'st Serafini L.). All. Forti.

Pescatori Ostia: Mariani, Ceccon (40'st Cresca), Mambrini, Stampone (40'st Vacchelli), Moricoli, Di Paolo, Marzi (32'st Cesaretti), De Maio, Franci, Di Meglio, Masciangelo (24'st Alessandri). All. Bellini.

Arbitro: Matteo Giudice di Frosinone.

Marcatori: 8'Marzi, 18' Lucci, 9'st Nuti.

Note: ammoniti Stampone, Nuti. Spett. 350 circa.

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16



