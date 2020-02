L'intervista/Il ritorno degli Ellepì: «Il mondo gira meglio sui miei vinili»

Ultimo aggiornamento: 16:36

Il tramonto culturale della città passa anche dall’uccisione dei suoi simboli. Il Genio, la chiesa del battesimo di Gianni Zuchi alla musica, è uno degli esempi lampanti. Capostipite insieme al “pidocchietto” dei cinema, da anni vive in uno stato di abbandono occupato, non più abusivamente, dai piccioni che lo hanno eletto a dimora. Un parabola triste della storia cittadina, tra promesse di recupero tradite e ricordi con i capelli ingrigiti che si assottigliano, fino a scomparire nella memoria dei millenian che il Genio, le sue poltrone rosse, il piano sopraelevato e la macchina da presa all’ingresso non conosceranno forse mai.è seduto nell’ombra. Fissa dal suo rifugio d’eremita, dietro pile di libri che sembrano colonne, un punto indefinito oltre il pilastro di mattoncini rossi che allevia, come un cireneo in apneusi, lo sforzo di un doppio arco di peperino che divide il suo negozio. Scatole bianche piene di vinili a terra e, con le spalle al muro, una cristalliera vuota per metà. Dentro, cd con copertine disegnate a mano, forme e colori pastello pizzicati da toni acidi che sbattono sul legno e graffiano, e gridano vita.Sono i suoi talismani contro le banshee moderne con i tatuaggi sul viso e il look alla moda che l’industria della musica elegge a nuovi profeti. «Youtuber e gente uscita dai talent, persone che, la maggior parte della volte, alla porta della musica neppure hanno mai bussato», dice senza filtri. I suoi, di profeti laici, passano a ripetizione dentro le mura che ospitano ‘Decibèl’nel pianeta della musica (in via Macel Gattesco 15, a pochi passi da piazza delle Erbe, tel 0761.307388), scala a scomparsa nel cuore di Viterbo.(Gianni Zuchi all'interno del suo negozio)Raccontano di ribellione e di un mondo in via d’estinzione. Quello della musica che non si nasconde e del rock, «che se non è morto è in coma profondo».Esiste un antidoto oppure è proprio finita?«La speranza è l’ultima a morire ma l’atrofia culturale che caratterizza questo momento storico trasforma la missione in una scalata quasi impossibile. La musica non finirà, il rock speriamo di no. Anche se le vette che sono state raggiunte negli anni ’70 difficilmente saranno toccate di nuovo. C’era l’esigenza di dire qualcosa, la voglia di sovvertire regole più o meno sbagliate, il rock era il grido di una generazione che voleva definitivamente lasciarsi dietro le spalle la crisalide di un mondo che non sentiva più suo».E ora cosa è cambiato?«Ora la musica non è più qualcosa che nasce con l’obiettivo di restare ma è un prodotto usa e getta fatto a dimensione del mercato. Strappare un contratto 40 anni fa era una cosa al limite dell’impossibile, una casa editrice scommetteva sul musicista, era disposta a investire soldi perché vedeva la possibilità che il talento crescesse e fiorisse ancora. Adesso tutto questo non c’è più. Mancano i filtri, internet e la tv danno visibilità immediata. Spesso si promuove più il look che la capacità creativa».Quando è iniziata la discesa?«Difficile dirlo. Fino ai primi anni 90 c’erano ancora orme sulla quale camminare. Poi, mancando i riferimenti, la lanterna è finita sotto il tavolo e solo qualche luccichio ha continuato a ballare. Uno degli ultimi gruppi del rock progressive a lasciare il segno sono stati i Porcupine Tree. Hanno detto basta nel 2010».E il primo calcio chi l’aveva dato invece?«Dopo Jimi Hendrix la musica è cambiata per sempre. La sua capacità di suonare la chitarra, di coinvolgere e appassionare, è stato un modello per molti. Sarebbe riduttivo però limitare al suo talento l’ascesa del rock. Ci furono tanti fattori e tanti grandi artisti e gruppi tra cui è impossibile scegliere, ognuno a suo modo è stato determinante».Tra gli italiani chi mette?«Tutti quelli che non sono esplosi per causa di forza maggiore. Non esistendo un’industria strutturata in pochi hanno avuto la possibilità anche solo di provare a vivere di musica. Penso a gruppi come i ‘Panna Fredda’ per esempio: un buon primo lavoro e poi più nulla perché dovevano, come prima cosa, arrivare a fine mese. C’era comunque la leva, una filosofia alla base, e quello è importante. Certo da noi gruppi come i Led Zeppelin, per citarne uno, non sarebbero mai potuti nascere».La scintilla e l’amore per il rock nella mente di Gianni Zuchi chi l’ha fatta scattare?«I miei ricordi hanno tutti un sottofondo musicale. Il primo concerto fu quello de ‘Le Orme’, al cinema Genio che non era ancora ridotto nella situazione disastrosa di adesso (ride ndr). Era il 1977. Anche se l’esperienza che porterò sempre nel cuore l’ho vissuta l’anno successivo a Umbria Jazz. Concerti gratuiti, artisti di fama mondiale. Una dimensione fluida in cui il filo di Arianna per non perdersi erano le note e i tempi della musica. Fu uno dei migliori concerti».E il peggiore?«Patty Smith a Firenze, anche se non per colpa sua. L’impianto acustico era adatto a un pubblico di 5000 persone. Ce n’erano 3 volte tante e ho sentito poco o niente. Lei sarà stata comunque bravissima».A proposito di qualità audio, meglio il vinile o il digitale?«Il vinile ha il fascino del vintage, per avere un’uscita soddisfacente servono però impianti importanti. Il digitale invece unisce un’ottima qualità di base a un prezzo accessibile. L’importante credo sia trovare un po’ di tempo, chiudere gli occhi e ascoltare. Se c’è qualcosa che può regalare ancora sogni è la musica. Quella buona, certo».