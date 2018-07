“Il mio nome è nessuno": monologo di Valerio Massimo Manfredi al castello di Santa Severa

di Renato Vigna

Il monologo di Valerio Massimo Manfredi al Castello di Santa Severa. Questo l'evento speciale di Caffeina festival per il prossimo sabato 14 luglio alle ore 21. Lo storico sarà il protagonista de “Il mio nome è nessuno”.



Manfredi sarà al Castello di Santa Severa - Santa Marinella) per l’appuntamento speciale che, idealmente, chiude l’edizione 2018 di Caffeina festival, ospitato a Viterbo dal 22 giugno al primo luglio scorso. Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, l'autore letterario sarà in serata nella fortezza sul mare - da poco tempo riaperta - con “Il mio nome è nessuno”, un monologo tratto dall’omonimo romanzo edito da Mondadori.



Una storia di mare narrata sul mare, quella raccontata nel monologo e nell’opera: la storia di Odisseo, l’ultimo re di Itaca, l’Ulisse che si svela in prima persona accompagnandoci dalla nascita fino al ritorno nella propria terra natìa dopo la guerra di Troia. Un evento a ingresso libero in una delle location più belle della nostra regione.

Per informazioni: www,caffeinacultura.it

