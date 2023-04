Giovedì 13 Aprile 2023, 05:20

Ritorno del mercato del sabato nel centro storico e riqualificazione di piazza della Rocca, da riportare tutta a sampietrino. La sindaca Chiara Frontini ribattezza «combo» quello che accadrà tra dopodomani e qualche mese. La prima mossa, i 55 banchi che se ne vanno dal Carmine per tornare nel cuore della città. C’è tanto di delibera varata ieri dalla giunta, che riguarda solo la giornata di sabato prossimo, per vedere l’effetto che fa. Poi mano ai fondi Pnrr, con la nuova veste della piazza e di via Matteotti.

«Sabato - spiega Frontini – ci sarà un’edizione straordinaria del mercato in piazza della Rocca. Sarà un test, diciamo così, per vedere come va l’impatto in generale sulla viabilità, per poterlo poi riportar all’interno del centro storico. È un obiettivo primario dell’amministrazione, sia per l’impegno preso nei confronti degli operatori, sia come attività di rivitalizzazione di un’area, come anche piazza San Faustino, molto marginale rispetto ai flussi generali».

E qui si apre alla seconda mossa. «Questo, in combinato disposto con i fondi Pnrr su via Matteotti e di piazza della Rocca, dove la striscia di asfalto verrà rimossa e riportata a sampietrino come tutta la piazza - continua la sindaca - ci permetterà una riqualificazione generale dell’area. La combo è quindi test di spostamento del mercato, lavori di riqualificazione di via Matteotti e di ripristino della pavimentazione speciale nell’area di piazza della Rocca, e se la prova va bene spostamento definitivo del mercato in piazza della Rocca».

Per l’occasione il dirigente Mauro Vinciotti ha già firmato l’ordinanza sulla viabilità. Dalle 6 alle 14 di sabato ovviamente divieto di sosta in piazza della Rocca, piazza Sallupara e via Matteotti nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e piazza della Rocca. Nello stesso arco temporale, «in via Amendola e via San Faustino viene interdetta la circolazione veicolare - si legge - e vengono disposte le opportune deviazioni del traffico su piazza San Faustino e via Cairoli».