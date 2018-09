Civita Castellana, il Memorial Mecucci è andato alla Sir Perugia

di Paolo Baldi

Il 2° Memorial Andrea Mecucci di pallavolo se lo è aggiudicato la Sir Perugia.

Sono stati in tanti al Palazzetto dello Sport di Assisi a stringersi attorno al ricordo di Andrea, il giovane atleta civitonico che perse tragicamente la vita due anni fa. Alla sua memoria è stato intitolato il triangolare organizzato dalla Junior Volley, squadra di cui Andrea era grande tifoso, con la Sir Perugia e Monteluce.

Un assaggio di pre-campionato serie B che ha visto scendere in campo la Ceramica Scarabeo contro le due perugine, entrambe molto care al giovane Mec.

La vittoria è andata alla Sir Perugia, davanti alla Junior Volley e Monteluce, con i seguenti risultati: Perugia-Monteluce 2-1, Civita-Monteluce 2-1 (26-24, 23-25, 15-6), Perugia-Civita 2-1 (15-25, 25-17, 16-14).

Il premio come miglior giocatore in campo è stato assegnato allo schiacciatore Sebastiano Stamegna classe 2001. Durante la cerimonia di premiazione, a cui si unito anche Goran Vujevic, campione olimpico di volley con la Serbia nel 2000, il Monteluce ha consegnato un omaggio a Paolo Mecucci, il papà di Andrea, che ancora una volta ha tenuto a ringraziare le società perugine per l’affetto e la sensibilità dimostrati nel ricordare e onorare la memoria di questo giovane ragazzo che, per quanti lo hanno conosciuto, ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti.

