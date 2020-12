Il Tuscania si sbarazza dell'Aci Castello e prosegue la rincorsa ai vertici della classifica. E' bastato poco più di un ora, ai ragazzi targati Maury's ComCavi per avere la meglio del fanalino di coda e tornare a casa con altri tre punti. Nel match valevole per l'ottavo turno del campionato di serie A3 di volley è finita 3-0 per la truppa di coach Paolo Tofoli, che ha confermato, così, i progressi messi in mostra sette giorni prima con Lecce. Rispetto a quell'incontro Tofoli recupera Hidde Boswinkel e schiera così la formazione al completo con Marsili al palleggio e l'opposto olanedese in diagonale, Gradi e De Paola di banda, Cioffi e Ceccobello centrali, libero Pace. Parte deciso il Tuscania che si porta subito sul 1-5. L’ace di Boswinkel porta al massimo vantaggio (4-10). Il gioco è in mano a De Paola e compagni con l’opposto olandese che appare a tratti incontenibile (10-19). Il primo tempo di Ceccobello assegna il primo parziale a Tuscania 16-25. Secondo set con il Maury’s ComCavi che sembra di nuovo voler accelerare i tempi: pronti via ed è 3-8; coach Puleo ferma per la prima volta il tempo: e cambia Arezzo con Di Franco. Stesso copione del primo set con Tuscania che allunga decisamente piombando sul 10-19. Battute finali decise dall'ace di capitan Antonio De Paola che permette ai suoi di salire sul 2-0 (14-25). Il ritorno in campo vede l'Aci Castello provare a cambiare le sorti del match: due muri su Boswinkel e De Paola portano i padroni di casa sul 4-1 che poi si trasforma in 7-4. Ma i viterbesi non ci stanno e prima impattano (8-8), poi tentano l’allungo sul 9-12; Puleo è costretto a fermare di nuovo il tempo, con Andreola, che poi, dai nove metri mette in difficoltà la ricezione ospite e riporta sotto i suoi (12-15). Il muro della Maury’s ComCavi però funziona a dovere e in un batter d'occhio gli ospiti volano sul 20-12. Dopo il secondo time-out siculo è Dahl a mettere in difficoltà la ricezione ospite dai nove metri (15-20). Anche Tofoli a quel punto ferma il tempo e arrivano i frutti sperati con il muro di Ceccobello, insieme a Cioffi tra i migliori in campo, che regala al Tuscania la seconda vittoria consecutiva.

Lct Saturnia Aci Castello: Zito (L), Reina 2, Pugliatti 1, Vitale, Saraceno 1, Fasanaro 2, Pricoco 5, Arezzo 3, Chiesa M. (L), Di Franco 2, Dahl 15, Sciuto. All.: Puleo

Maury's ComCavi Tuscania: Stamegna, Marsili 3, Pace (L), Menichetti, De Paola 7, Gradi 5, Boswinkel 19, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis, Cioffi 8, Ragoni, Ceccobello 11. All. Tofoli.:

Set: 16-25 (22'); 14-25 (21'); 17-25 (23')

© RIPRODUZIONE RISERVATA