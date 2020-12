Allungare in classifica. E' questo l'obiettivo del Maury's ComCavi che stasera, alle 18, per la decima e penultima giornata di andata del campionato di serie A3 di volley sarà di scena in Campania sul campo dell'Ottaviano. Dopo la netta vittoria ottenuta in settimana a Vibo Valentia, nel recupero con Palmi, i ragazzi di Paolo Tofoli sono chiamati a proseguire la striscia positiva, anche per provare ad approfittare dello scontro al vertice in programma alla stessa ora tra Galatina e Grottazzolina. Una vittoria del Maury's Comcavi permetterebbe alla truppa del presidente Angelo Pieri di accorciare ulteriormente in graduatoria, almeno su una delle due dirette rivali.

«Ci aspetta una partita difficile - spiega il centrale tuscanese Massimiliano Cioffi, tra i migliori in campo nel recupero infrasettimanale con Palmi - noi arriviamo a questa gara motivati e vogliosi di fare una buona prestazione, concentrati e ben consapevoli che ogni partita è sempre una battaglia»

Per quanto riguarda i campani, dopo la brutta figura rimediata a Roma (3-0) quindici giorni fa, nello scorso turno si sono imposti in casa 3-1 sul fanalino di coda Aci Castello. Attualmente, con otto gare disputate, le stesse di Tuscania, sono sesti in classifica con 13 punti, tre in meno dei tuscanesi, terzi. Insomma, sarà un confronto apertissimo tra due squadre che aspirano a diventare sempre più protagoniste del girone. Questa la probabile formazione dei padroni di casa: Piazza al palleggio in diagonale con Hanzic, Lucarelli e Settembre laterali, Ndrecai e Dimitrof centrali, Ardito libero.

«Ottaviano - riprende Cioffi - è una buonissima squadra e quindi assolutamente da non sottovalutare. Occhi aperti con tutti, ma in particolar modo con l’opposto Hanzic, giocatore di grande qualità». A dirigere l'incontro i signori Stefano Chiratti e Marco Riccardo Zingaro.

La gara sarù trasmessa in diretta streming su Legavolley.tv.

