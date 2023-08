Il maltempo sferza la Tuscia, alberi e rami caduti su tutto il territorio

Il maltempo non risparmia la Tuscia.

Dalle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati su tutto il territorio per rimuovere alberi e rami caduti sulla carreggiata.

Nel capoluogo le situazioni più critiche sono state rilevate in via Francesco Baracca e in via Treviso. Il forte vento e gli improvvisi temporali hanno portato sulle strade detriti e vegetazione e diverse tegole staccatesi dai tetti.

In via Treviso, in particolare, un albero è crollato ed è finito su un’auto lasciata in sosta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Viterbo anche la polizia locale. Le previsioni meteo avverse continueranno anche per le prossime ore.