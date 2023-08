Il maltempo sconvolge il litorale vitebese, si contano i danni

Si contano i danni sul litorale Viterbese dopo la forte mareggiata di ieri, che ha devastato le spiagge dei bagnanti. Il mare lunedì era forza sei con vento di Libeccio che ha raggiunto gli 80km/h. «Mai vista una mareggiata così forte - dice uno degli operatori balneari - se tutto questo fosse accaduto nella settimana di Ferragosto erano guai». Ieri mattina i concessionari hanno trovato le spiagge devastate dalla forza del mare, ma quasi tutti domenica sera avevano già smontato e messo in sicurezza tutte le attrezzature balneari.

La Guardia costiera di Montalto venerdì aveva già allertato tutti gli operatori del settore del maltempo che si sarebbe abbattuto sulla costa. L’assessore al demanio di Montalto Marco Fedele e il Luogotenente Fabio Tasca della Guardia costiera ieri hanno fatto un sopralluogo agli stabilimenti balneari e nelle aree demaniali per constatare eventuali danni e per gli interventi necessari a garantire la sicurezza. Tutto il tratto di costa, dallo stabilimento l’Ombra a Pescia Romana fino al California Camping Village, ha comunque subito il colpo del maltempo. Alcuni lettini sono stati spazzati via così come le passerelle installate a inizio stagione sulle spiagge libere.

In località Murelle l’erosione del mare ha mangiato gran parte della spiaggia, creando un declivio di dieci gradi.

Il maltempo non ha risparmiato neanche la vicina Tarquinia, dove nella prima mattinata di ieri gli operatori balneari con pala e trattori hanno spalato la sabbia accumulatasi tra le strutture. «Danni non ne abbiamo avuti - dice Marzia Marzoli del Tibidabo - poiché anche noi allertati dalla Guardia costiera avevamo già messo in sicurezza le attrezzature balneari, ma la forza del mare è arrivata fino alla veranda del bar». Le condizioni meteo stanno migliorando e da giovedì cominceranno ad aumentare le temperature.