Il giuramento individuale dei neo marescialli dell'Aeronautica militare a Viterbo

La Scuola marescialli dell’Aeronautica militare di Viterbo ha ospitato oggi la cerimonia del giuramento in forma individuale dei neo-promossi marescialli di terza classe appartenenti al 19° corso normale Zephir. Davanti alla Bandiera d’istituto e al comandante della Scuola, colonnello Leonardo Moroni, i 132 neo-m arescialli hanno rinnovato in forma individuale il giuramento di fedeltà alla Patria, già prestato in forma collettiva nei primi mesi di permanenza alla scuola.Il colonnello Moroni, nel complimentarsi con i giurandi per l’importante traguardo raggiunto, ha sottolineato il «profondo significato morale di questo momento e il rinnovato impegno nel servizio e nei confronti delle Istituzioni che il Giuramento implica». Il col Moroni ha inoltre sottolineato che «l’assimilazione e la completa osservanza dei principi e dei valori contenuti nella formula di giuramento rappresenteranno la fonte di energia per l’operare quotidiano e le fondamenta per risultare rilevanti in ogni settore della vita professionale, personale e sociale».I marescialli del corso Zephir frequentano il terzo anni di studi che culminerà con il conseguimento della laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali; per alcuni di essi in quella di Scienze Infermieristiche, prima di essere destinati, l’estate prossima, ai reparti operativi d’impiego.La Scuola marescialli dell’Aeronautica militare è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’Am e della 3° Regione aerea di Bari.