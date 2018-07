Il giudice pestato in carcere dal boss: tre agenti a giudizio

di Maria Letizia Riganelli

«Ho pensato: mi sta ammazzando». Con queste parole il pm Giovanni Musarò raccontò alla Commissione parlamentare antimafia l'aggressione subita a Mammagialla e ieri lo ha ribadito in Tribunale a Viterbo. Il 7 novembre 2012, il capoclan della ndrina Domenico Gallico, condannato a sette ergastoli, prese a pugni il pm antimafia, venuto apposta da Reggio Calabria per interrogarlo. Per questo fatto sono imputati tre agenti della penitenziaria che lasciarono il boss senza controllo. Le tre guardie, difese...