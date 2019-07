Il generale Marco Minicucci in visita al comando provinciale dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il generale di brigata Marco Minicucci, da pochi giorni insediatosi al comando della legione carabinieri Lazio, visita al comando provinciale di Viterbo. L’alto ufficiale, ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Giuseppe Palma, ha incontrato, intrattenendosi per lungo tempo, una folta rappresentanza di militari dislocati nei vari reparti della provincia, del gruppo carabinieri forestale, della rappresentanza militare (Cobar) e dell’Associazione nazionale carabinieri.Il comandante della Legione Lazio, presentandosi ai reparti della Tuscia, ha tracciato le linee programmatiche della sua azione di comando, sollecitando tutti i militari ad assolvere i propri compiti ispirandosi ai valori fondanti dell’Arma, quali la rettitudine, il senso di responsabilità e la vicinanza alla cittadinanza.Si è intrattenuto poi con gli ufficiali con i quali (durante un briefing operativo) è stata analizzata la situazione della provinciale e l’andamento generale della sicurezza, focalizzando l’attenzione sulle attività istituzionali in corso, con particolare riguardo alla prevenzione dei delitti attraverso una costante e capillare presenza sul territorio.Il comandante della legione ha anche incontrato i rappresentanti delle principali istituzioni della provincia ed è stata l’occasione per rinnovare lo spirito di proficua collaborazione dell’arma dei carabinieri con le istituzioni della provincia di Viterbo.