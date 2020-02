Il vento forte investe Nepi, alberi caduti e traffico bloccato

«La situazione sta tornando alla normalità - ha detto il sindaco Franco Vita - il vento forte e l'acqua hanno provato danni che dovranno essere quantificati. Un grazie ai soccorritori che hanno aiutato le persone in difficoltà e far tornare il traffico alla normalità».



Nepi è stata colpita da una tromba d'aria nel tardo pomeriggio. Le zone interessate sono quelle di Umiltà, strada Valle Scura, la Rotatoria della Bottata e la Nepesina tra Nepi e Monterosi.Almeno una decina di alberi sono caduti a terra a causa del forte vento e della pioggia. In un caso è stata colpita una vettura che transitava in quel momento, ma il condecente non ha riportato conseguenze. In alcuni, casi come ad Umiltà, un pianta ha interrotto la circolazione stradale.Il tratto della strada che collega Nepi a Monterosi è rimasto allagato in più tratti e un albero è caduto sullla sede stradale interrompendo anche quì la circolazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia municipale, i carabinieri e la protezione civile per il ripristino delle strade e soccorre le persone in difficoltà.Disagi per gli automobilisti anche sulla Cassia.