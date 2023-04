Venerdì 28 Aprile 2023, 06:20

Pino Strabioli, Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz, sono gli interpreti dello spettacolo “La vacanza” di Giovani Anversa che domenica 30 aprile, alle ore 21, chiude la stagione 2022-2023 del Teatro “Rossella Falk” di Tarqinia. Regia di Strabioli; Marcello Fiorini alla fisarmonica.

Sinossi. "La vacanza" è uno spazio imprevisto dove tre anime alla deriva si raccontano e si mettono a nudo. L' incontro avviene in un cimitero dove due donne e un uomo vanno a trovare i loro “angeli”: i figli per le due donne, il compagno per l'uomo. Tre vite spezzate da un abbandono che le ha rese vuote e ripetitive. Due mater dolorose e una mater di nulla, come si definisce l'uomo, si confideranno fino al punto di “mostrarsi” le ferite più profonde e i desideri più nascosti. Sarà l'uomo a proporre alle due madri una fuga, la “vacanza” di una notte per lasciarsi andare e ritrovare quel poco di gioia che anche tre sconosciuti possono regalarsi.

Sabato 29 Aprile, Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro, alle ore 21, “Le verdi colline dell’Africa”; con Sabina Guzzanti (che ha dettato il testo e cura la regia) e Giorgio Tirabassi. Un personalissimo tributo di Sabina Guzzanti al testo “Insulti al pubblico” dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke. Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente. Questo voleva Handke, e questo ci regalerà Sabina Guzzanti. Uno spettacolo ma soprattutto un gioco che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza.

Al Teatro dell’Unione, sabato ore 21, la prima uscita del Festival internazionale di teatro “Alberto Corinti” che presenta, a cura della Compagnia Teatro dei Dioscuri di Campagna (Sa), “Uomo e galantuomo” commedia in tre atti, tra le primissime scritte da Eduardo De Filippo, che è diventato un “classico” della tradizione teatrale comica. La vicenda racconta di una scalcinata compagnia teatrale che si trova ospitata in un prestigioso albergo: qui, tra prove catastrofiche e divertenti equivoci, ha luogo il teatro nel teatro, sul sottile filo che separa realtà e finzione, passando attraverso (finta) pazzia, gag esilaranti e momenti di sospensione drammatica.

Al Teatro San Leonardo va in scena, sempre sabato, alle ore 21, “Le (in)Amabili, storie di donne” con la regia di Simone Precoma. Lo spettacolo è una riduzione teatrale dell’omonimo libro di Sheyla Bobba, una raccolta di lettere di donne che hanno sofferto per amori sbagliati, o forse perfetti, ma che in qualche modo si sono trasformati in circoli viziosi: inquinate e indelebili esperienze. L’odio contrapposto al più nobile dei sentimenti lascia strascichi sanguinanti in cuori carichi d’amore.