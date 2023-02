Il figlio d'arte Ganz condanna la Viterbese al terzo 1-0 di fila: vince il Latina. Gialloblù senza gol e sempre più ultimi

La Viterbese, nonostante l'uomo in più, subisce nel recupero il gol del Latina e incassa la terza sconfitta consecutiva sotto la gestione Giovanni Lopez, la quarta in generale. Terzo 1-0 consecutivo con la Viterbese che non segna dal gol inutile di Marotta nella sfida contro il Messina. A Latina i gialloblù vengono puniti da una rete di Ganz, figlio dell'ex attaccante di Inter e Milan Maurizio, al 92' nonostante avessero da pochi minuti il vantaggio dell'uomo in più. La classifica è sempre più precaria, ultimo posto con 15 punti, con lo spettro della retrocessione in serie D sempre più reale.

LATINA (3-5-2): Tonti; Cortinovis (21’pt De Santis), Esposito, Calabrese; Sannipoli, Barberini (15’st Furlan), Bordin, Riccardi (1’st Di Livio), Carissoni; Belloni (38’st Peschetola), Fabrizi (15’st Ganz). A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Di Mino, Celli, Peschetola, Nori, Gallo. All. Di Donato

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Riggio, Monteagudo, Devetak; Pavlev, Andreis (33’st Jallow), Megelaitis, Rodio, Semenzato; Polidori (33’st Barillà), D’Uffizi (13’st Marotta). A disp. Dekic, Rabiu, Mastropietro, Mbaye, Spolverini, Cats, Montaperto. All. Lopez

ARBITRO: Maggio di Lodi

NOTE: espulso al 40’st Calabrese per doppia ammonizione. Ammoniti De Santis, Ganz, Pavlev, Megelaitis, Monteagudo. Angolo 5-2. Rec. pt. 2’, st 5’.