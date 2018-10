Il Festival della cultura sui monti Cimini, tra teatro e incontri

Con

Che tocca fà pe spossasse

(Teatro Caffeina, oggi ore 21) la compagnia Le Sarapiche di Vasanello apre la rassegna del teatro dialettale nell'ambito del Festival della cultura dei Monti Cimini, promossa dalla omonima Comunità montana e dalla Fondazione Caffeina.



Il cartellone propone poi, giovedì 11 ottobre, La sociara e la nora La peste e la gragnola, a cura dei I casaioli di Vetralla; giovedì 18, Nun semo sole, a cura de I dialettanti di Vetralla; giovedì 25, 11°, nun t'ambicciassi, compagnia La Vojola di Soriano 8 novembre, Li viaggi di Ulisse, compagnia Peppino Liuzzi di Caprarola; 15 novembre E' bbasso ppiù llungo d''a zamba, con il Gruppo spontaneo canepinese: giovedì 22, Solo per un maledetto ritardo, compagnia Li Focò di Caprarola; giovedì 29, Vendesi bara a rate, compagnia In... Stabile di Vitorchiano.

Accanto alla parentesi teatrale, il festival srotola incontri con grandi ospiti. Sabato 27 ottobre, lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo sarà a Vitorchiano alle 18 (sala consiliare) con il reading Giuro che non avrò più fame. Giovedì 22 novembre (biblioteca di Canepina) arriva Erri De Luca per parlare di Radici per terra e testa verso il cielo: la salvaguardia dell'ambiente come impegno politico e sociale. Sabato 24 (biblioteca di Ronciglione) reading letterario con lo scrittore ed educatore ambientale Giuseppe Festa, I figli del bosco, storie di lupi e di libertà. Una storia vera che sa di favola. Venerdì 30 novembre (biblioteca di Soriano),Roberto Giacobbo in I misteri del bosco, un viaggio tra miti (e significati) del mondo rurale. Domenica 2 dicembre (biblioteca di Caprarola), il patron di Eataly, Oscar Farinetti (nella foto), in Dal locale all'internazionale, la valorizzazione delle tradizioni locali attraverso la creatività e l'innovazione.