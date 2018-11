Il fenomeno stalking e violenza sulle donne: lezione della polizia all'università di Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come affrontare e combattere i reati legati alla violenza sulle donne. Aula magna affollatissima al Rettorato dell’Università della Tuscia, a Viterbo. Ieri pomeriggio si è tenuto il seminario “Stalker e violenza di genere”, organizzato dalla Questura del capoluogo in collaborazione con la stessa Università della Tuscia.Il tema del convegno è stato particolarmente apprezzato dagli studenti e dagli ascoltatori presenti, molti dei quali specialisti del settore. Dopo una introduzione del Rettore, Alessandro Ruggieri, il questore Massimo Macera ha sottolineato l’evoluzione normativa subita dalla materia, nonché gli strumenti giuridici utilizzati per prevenire lo stalking, un reato che desta un notevole allarme sociale.Molto apprezzati anche i qualificati interventi del criminologo, psicologo e scrittore Ruben De Luca, che ha fornito una serie di strumenti indispensabili per difendersi da manipolatori, psicopatici e stalker. Oltre a quello del sostituto procuratore della Repubblica, Paola Conti, che tra le altre cose ha illustrato tecnicamente la procedibilità dei reati che trattano la violenza sulle donne.