Mercoledì 7 Settembre 2022, 05:40

"Domenica scorsa contro il Giugliano siamo stati condannati da alcuni episodi sfavorevoli, che poi hanno condizionato anche la nostra prestazione". Il direttore sportivo della Viterbese, Mariano Fernandez, parla a 360 gradi della situazione attuale della squadra gialloblù dopo la falsa partenza, del monte ingaggi ed anche del mercato appena chiuso lo scorso primo settembre. "Contro Giuliano abbiamo commesso degli errori - dice - che ovviamente mi auguro non si ripetano. Già da domenica prossima spero in una reazione davanti ai nostri tifosi allo stadio Rocchi in occasione della partita contro la Fidelis Andria". Fernandez analizza poi la campagna acquisti.

"È stato un mercato difficile anche perché abbiamo ridotto del 50% il monte ingaggi - continua il dirigente argentino - va anche sottolineato che il presidente ha rifiutato anche offerte importanti per alcuni giocatori. Siamo felici perché abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, che ci eravamo prefissi alla vigilia di questa campagna acquisti. Alessandro Marotta è stata un'occasione, lo seguivo già da tempo, quindi una volta che abbiamo verificato la sua volontà di venire a Viterbo abbiamo chiuso. Abbiamo grande fiducia in lui come anche in Alessandro Polidori".

Poi c'è anche la questione degli under. "Abbiamo preso dei giovani di prospettiva - dice ancora il diesse - sicuramente interessanti anche se devono ancora crescere". Fernandez parla anche del rientro di Francesco Rodio, l'esterno sinistro classe 2001 giunto nell'ultimo giorno di calciomercato in prestito dalla Pro Vercelli dopo aver giocato la scorsa stagione nella Fermana ancora fermo però dopo essersi operato alla spalla lo scorso giugno. "Già dalla prossima settimana potrà tornare a disposizione" annuncia Fernandez. Una volta tornato in condizionie, Rodio potrà costituire senza dubbio un'alternativa importante sulla fascia sinistra, visto che domenica scorsa contro Giugliano in questa posizione è stato utilizzato Andreis che solitamente gioca come centrocampista centrale.

Fernandez tratta anche del dualismo a centrocampo tra Megelaitis e Mbaye. "Per me sono due giocatori compatibili che possano giocare insieme - conclude il direttore sportivo gialloblù - abbiamo portato a termine un mercato può fornire all'allenatore varie alternative. Siamo fiduciosi di poter raggiungere il nostro obiettivo, anche se purtroppo il campionato è iniziato con una sconfitta. È chiaro però che adesso la squadra deve lavorare e dare tutto in campo partita dopo partita".

In vista della gara di domenica prossima contro la Fidelis Andria programmata allo stadio Enrico Rocchi con inizio alle 17,30, sarà assente Il centrocampista Malick Mbaye fermato per una giornata dal Giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel recupero del primo tempo della partita di domenica scorsa giocata sul neutro di Avellino contro il Giuliano. Intanto la società fa sapere che la campagna abbonamenti continuerà almeno fino al termine di questo mese, poi si deciderà se proseguire o meno. È chiaro che proprio per aumentare le tessere un segnale importante potrebbe arrivare proprio da una vittoria nella partita di domenica prossima contro la Fidelis Andria.