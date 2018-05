Il "dottore della Vespa" colpisce ancora: Trippini stasera su Sky al talent "Lords of the bikes"

di Massimo Chiaravalli

Il dottore è tornato. Non è Valentino Rossi, anche se le due ruote c’entrano. Lui è “il dottore delle Vespe”, che rimette a nuovo – anzi, cura – quelle mitiche della Piaggio. Simone Trippini della TuningArt, insieme al suo braccio destro Emanuele Pintus, da stasera sarà uno dei protagonisti di “Lord of the bikes”, il primo talent show dedicato alla customizzazione delle due ruote, in onda su Sky Uno Hd e Sky on demand. E per la terza edizione la produzione ha deciso di puntare tutto proprio sulla Vespa, piuttosto che sulle Moto Guzzi utilizzate in passato.



Ore 22,20, tutti su Sky: il dottore si mette all’opera. Dieci team di professionisti pescati da ogni parte della penisola si sfideranno a colpi di customizzazioni in “Lord of the bikes – Vespa R-Evolution”. In totale saranno sei puntate, ogni martedì, con una giuria tutta particolare: Guido Meda, la voce della Moto Gp, Faso, il bassista di Elio e le Storie tese, e Diletta Leotta, volto di Sky Sport. Funziona così, ogni puntata un tema. Musica, cinema, corse: la base di partenza su cui Trippini, Pintus e le altre nove squadre si metteranno al lavoro sono le “small body” Vespa Primavera e Vespa Sprint, e Vespa Gts, cioè il Vespone con la scocca più grande.



La TuningArt di Trippini è un’officina già rinomata sia in Italia che in Europa. In circa 11 anni di attività il “dottore” ha messo mano su quasi 700 Vespa, tra cui molte di grandissimo valore, storico ed economico. «Per me – dice Trippini – è l’occasione di mettermi in gioco, di confrontarmi con persone che fanno il mio stesso lavoro ad alti livelli. È un’opportunità unica, non capita tutti i giorni di poter partecipare a un format di questo genere». E poi lo stimolo di vedere come gli altri portano avanti il lavoro. «La sfida con altre officine sparse in tutta Italia – continua - mi darà la possibilità di vedere quanto posso valere. Nel mondo della Vespa siamo già ben considerati, per me è un’ulteriore sfida. Sarà una bella esperienza».



Guido Meda, per sua stessa ammissione, in certi casi avrà la parte del cattivo. «Finisco per trovarmici quando vedo qualcosa che non mi convince». Gli altri giudici? «Diletta sull’estetica è fortissima – conclude – Faso invece sa tutto di Vespa e ha un’ironia devastante».

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:44



