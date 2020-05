Il dg viterbese Mauro Lucarini. «Puntiamo sui giovani: il futuro del calcio passa da loro»

Ultimo aggiornamento: 11:44

Uomo di campo e di scrivania, lavorare con i giovani lo gratifica più che vincere un campionato e per lui la pandemia è un’occasione da cogliere per valorizzare vivai e scuole calcio che saranno il futuro del pallone post-coronavirus. Mauro Lucarini 56 anni nato e cresciuto a Viterbo, dalla stagione 2012/13 è direttore generale del Perugia, club che milita nel campionato di serie B. In Umbria è arrivato per occuparsi dei giovani, ma poi il presidente del Grifo Massimiliano Santopadre lo ha lanciato sulla poltrona che nelle società di calcio conta e scotta – forse - come quella dell’allenatore. Quando Lucarini è arrivato, il Perugia, viaggiava in C2: oggi milita in serie B e ha creato un’Academy che ha sinergie e collabora con 144 club in tutto il mondo.«In questo momento il calcio vive un mondo sospeso, ma non abbiamo mai smesso di lavorare – racconta dalla sua casa viterbese Lucarini – molti mi chiedono quando ripartirà il calcio professionistico: non ho opinioni e ai dibattiti preferisco i fatti; se potremo ripartire sarò l’uomo più felice del mondo: ma lo si dovrà fare in totale sicurezza».Ad interessare di più il dirigente viterbese è il panorama del calcio giovanile: il Perugia ha un serbatoio giovanile di grande profilo: come ripartiranno i campionati e le attività dei più piccoli sarà il tema cruciale delle prossime settimane.«I professionisti in qualche modo ripartiranno e sarà bellissimo ma io, pur occupandomi di prima squadra, non ho mai abbandonato la passione per il calcio dei giovani. A Viterbo ho allenato quasi tutte le categorie e a Perugia ho potuto sviluppare grazie al club dei progetti che ci hanno portato ad avere collaborazioni con decine di club in tutto il mondo. Vincere un campionato è bellissimo: ma vedere arrivare un proprio ragazzo a giocare in prima squadra lo è ancora di più». Da Perugia, sono passati calciatori del calibro di Politano, Spinazzola, Magnani, Roberto Insigne e tanti altri che poi hanno spiccato il volo.«Abbiamo una programmazione seria e nel calcio del prossimo futuro sarà sempre più fondamentale puntare sui propri giovani. La pandemia, se sfruttata bene, può essere una grande occasione per rifondare certe distorsioni dei settori giovanili esistono oggi. Ci sarà per forza di cose una selezione naturale: questo favorirà aggregazioni e magari all’interno di città medio-grandi non esisteranno più venti scuole calcio, ma dieci più forti e organizzate». Lucarini conosce molto bene anche la realtà di Viterbo e apprezza lo sforzo che la Viterbese ha profuso in questi ultimi anni per migliorare e far crescere il proprio vivaio.«Ho conosciuto personalmente il direttore generale Diego Foresti e il presidente Marco Romano – rivela Lucarini – sono persone serie che lavorano bene. Per troppi anni a Viterbo si è fatta una guerra assurda tra società della città e della provincia: dopo questo terremoto non sarà più possibile; bisognerà unire ancor di più le forze e programmare insieme il futuro che nel calcio e non solo dovrà essere incentrato sui giovani».