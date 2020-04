Il difensore gialloblù Negro. «Corro e mi alleno nel bosco. Futuro? La Viterbese è un club serio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo Piemonte – è nato e vive a Biella – ancora sta soffrendo sotto i colpi del coronavirus. «Sto con la mia famiglia e per fortuna viviamo in campagna: la nostra provincia è stata aggredita dal virus ma anche qui stiamo vincendo la battaglia grazie al lavoro di tutti». Stefano Negro, difensore classe 1985 di proprietà del Monza, è arrivato alla Viterbese lo scorso gennaio. Calciatore voluto fortemente dal tecnico Antonio Calabro e ammirato dal presidente Marco Arturo Romano, che ha già detto di volerlo acquistare dal Monza per la prossima stagione. Già, la prossima stagione: intanto c’è da capire come e se finirà questa: un campionato interrotto bruscamente lo scorso otto marzo.«Dopo lo stop sono stato un mese da solo a Viterbo – racconta il difensore gialloblù – da tre settimane mi sono trasferito a casa dalla mia famiglia. Abito in montagna e intorno ho un bosco sconfinato dove ho la possibilità di allenarmi e mantenermi in forma». Allenarsi per un’eventuale ripresa che però, ogni giorno che passa, sembra allontanarsi sempre di più.«Pare che dal 18 maggio potremo tornare ad allenarci in gruppo – spera Negro – sulla ripresa del campionato non mi sbilancio anche se i tempi si stanno restringendo. Il calcio è uno sport di contatto: per ripartire non si può cambiarne la natura; il rischio zero non ci sarà mai ma vanno abbassati al minimo i potenziali rischi che potrebbero derivare dalla ripresa dei tornei».Come detto - il centrale piemontese – è di proprietà del Monza: al momento, anche sulla prossima stagione, le nubi pronte ad addensarsi sono diverse.«A Viterbo mi sono trovato fin da subito a casa, ma è presto per parlare del mio futuro. Dovranno farlo Monza e Viterbese anche se in questo momento le priorità dei club sono diverse».Anche quelle dei calciatori però, preoccupati per una situazione economica che rischia di trascinare a fondo diverse società .«Non siamo in serie A e molti tra di noi guadagnano cifre ordinarie – analizza Negro – se ad un calciatore di C inizi a tagliare tre, quattro mensilità lo mandi in difficoltà. Viterbese? Ho potuto constatare che a Viterbo si fanno le cose perbene: ancora non abbiamo trattato l’argomento stipendi; quando accadrà sono sicuro che troveremo un compromesso accettabile per tutti». La voglia di giocare comunque rimane tanta: i calciatori, nonostante il ritorno dei campionati sia sempre più lontano, continuano ad allenarsi con continuità. «Ho trasformato il mio terrazzo in una palestra - racconta il difensore gialloblù - non siamo giocatori di serie A ma siamo professionisti fino in fondo e il nostro dovero è quello di farci trovare pronti laddove si dovesse riprendere a giocare. Come sarà? Ancora non lo immagino, ma penso che sarà stupendo perchè vorra dire cher avremo fermato questo virus che ci ha segnato un gol bruttissimo».