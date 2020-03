Ultimo aggiornamento: 08:58

Di fronte all’emergenza coronavirus, la Asl ha riorganizzato i servizi, rinviando gli interventi non urgenti e annullando ferie e permessi al personale. “Ma l’attività non si ferma. Anzi, stiamo attivando tutte le procedure di reclutamento del personale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni”, spiega Daniela Donetti, numero uno dell'azienda sanitaria locale.“A loro va la mia gratitudine e stima profonda: in un momento così difficile, stanno dando prova di grande professionalità. Scegliere di annullare ferie e permessi è stata dura, ma inevitabile. Voglio però ribadire che è una procedura straordinaria in attesa di reclutare nuove unità di malattie infettive, anestesisti, medici internisti e infermieri"."Abbiamo rimodulato la parte chirurgica per liberare il reparto di week surgery per realizzare 6 posti letto di area critica. Inoltre, da domani (oggi, ndr) avremo 2 posti in più di terapia intensiva dedicata e dal 20 marzo ulteriori 4. Ne abbiamo già 12 ad alta tecnologia, inaugurati lo scorso anno grazie ai 500mila euro della Regione Lazio, isolati per il coronavirus”.“Il link epidemiologico è il fratello. Non stava bene ma non arrivava da zone rosse, quindi non è stato considerato a rischio. Non si è trattato di superficialità, piuttosto sono i link epidemiologici che stanno cambiando in fretta. In ogni caso, come da decreto del presidente del consiglio dei ministri, in tutta Italia si è innalzato il livello di attenzione e abbiamo modificato di conseguenza le procedure. Inoltre, abbiamo raddoppiato il Toc, team operativo coronavirus, così da rispondere al meglio alle chiamate dei cittadini in continuo aumento. Una seconda unità di crisi così da essere operativi h24, 7 giorni su 7”.“Siamo in attesa dei risultati dei tamponi portati al Gemelli. I ragazzi sono fantastici, anche se agitati sono collaborativi e maturi. Merito pure del gioco di squadra tra Asl, Università e Prefettura”.“Lì è stata montata una tenda per il triage e sanificati alcuni locali. Ma la situazione è sotto controllo”.“Stando alle previsioni, ci sarà un incremento dei casi come sta succedendo in tutto il mondo. Per fortuna, stiamo costruendo una rete assistenziale strutturata e potenziata, grazie all'impegno della Regione Lazio. Significa prepararci in anticipo al picco, a differenza di altre regioni dove la condizione però era ben diversa”.