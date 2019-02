Il cuore diviso a metà del consigliere Serra: «Sono nato a Siracusa, ma domani tiferò Viterbese»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cuore diviso a metà, una partita diversa dalle altre per uno che la Viterbese la porta nel cuore.Domenica pomeriggio al Rocchi andrà in scena la sfida di campionato tra Viterbese e Siracusa: nonè un derby e non è neanche una gara con particolare tradizione, ma per un cittadino viterbese saràuna domenica particolare.Francesco Serra nella vita fa il medico: cardiologo all'ospedale di Belcolle con uno sguardo allapolitica, visto che è consigliere comunale e lo scorso maggio si è presentato come candidatosindaco sostenuto dalla lista Viterbo dei cittadini.Serra è nato a Siracusa nell'ottobre del 1966: suo padre Nicola (cardiologo al vecchio OspedaleGrande) aveva radici siciliane e suo zio Giuseppe, di mestiere ginecologo, volle che nascessesull'isola."Sono nato a Siracusa e quella città la porto nel cuore - spiega Serra - ogni estate torno nella miaSicilia: la chiamo così perché lì ho tanti parenti e in questi giorni è iniziato il classico sfottò viatelefono".La passione per il calcio gliel'ha trasmessa suo padre che non c'è più."Lo dico subito: domenica tiferò per la Viterbese, ma se ci fosse stato mio padre avrebbe sostenutoil Siracusa. Ancora mi ricordo quando lo portavo allo stadio in giro per l'Italia: per lui Viterbese eSiracusa erano il calcio e domenica lo avrei voluto al mio fianco in tribuna".Non sono tante le analogie tra le due città: lo stemma che rappresenta la città della Sicilia orientaleè un'aquila dorata che domenica se la vedrà con il leone."Le due città hanno caratteristiche e modi di vivere diversi - racconta il consigliere comunale - unparadosso c'è però: in Sicilia hanno fatto il campo in sintetico due anni fa, mentre noi lo stiamoancora attendendo".Serra si lancia anche in un'analisi tecnica della gara. "A loro mancherà il bomber EmanueleCatania: pensate che con gli etnei hanno la rivalità più sentita ed il calciatore più rappresentativo sichiama come i cugini rivali. Eppoi in campo ci saranno due Palermo: uno nella Viterbese ed unonel Siracusa. Chi vince? La Viterbese deve risalire: a Viterbo vinciamo noi; poi tra venti giorni aSiracusa, dove sarò presente, facciamo il bis". Senza dirlo ai parenti però.