"Il Covid alla fine lo ha aggredito e portato via": il ricordo di padre Pierino Orlandini durante il funerale

“La vita è un po’ strana e a volte presenta situazioni che non potevamo mai immaginare. Padre Pierino era tornato in Italia a metà settembre per il funerale della sorella Maria Teresa. Il virus lo aveva costretto a rimandare più volte il ritorno in Italia, e alla fine lo ha aggredito e portato via”.

Covid, morto sacerdote di Canepina: padre Pierino, 77 anni, era ricoverato in Terapia intensiva

È il ricordo che un ex missionario ha tributato a Pierino Orlandini, carmelitano originario di Canepina ma per 50 anni impegnato in Brasile, durante i funerali di ieri pomeriggio nel suo paese natale. Il 77enne è morto di Covid-19 tre giorni fa nel reparto di Terapia intensiva di Belcolle, dove era stato ricoverato a seguito del contagio.