Il Coronavirus spegne la movida. Poche persone in giro nel fine settimana: ristoranti semideserti e bar che incassano una flessione di più del 50% rispetto a sette giorni fa, prima dell’esplosione dei casi viterbesi. Per gli operatori del settore, una batosta che rischia di lasciare il segno.Pesa l’incertezza sulla durata del fenomeno. Preoccupa la spada di Damocle dell’orario vincolato dalle 6 alle 18, in vigore da ieri nelle zone rosse e l’estensione della quale, per molti, è solo questione di tempo. Uno spauracchio da allontanare, in una situazione già gravata da mesi difficili: «Veniamo da un periodo di forte contrazione. Per tante aziende sarebbe il colpo del ko, una settimana di mancati incassi è sufficiente per far scattare l’allarme. 30 giorni significa la chiusura, non c’è scampo - dice Maurizio Ferri del Blitz Caffè -. Se dovesse entrare in vigore il coprifuoco non varrebbe neppure la pena di tirare su la saracinesca».Pensiero condiviso da Ivan Guerrini del bar Centrale di Piazza del Comune che aggiunge: «Non capisco la ragione di obbligare un bar a chiudere alle 18. Il rischio di contagio non va a ore alterne. Anzi, se esiste una probabilità maggiore è proprio durante la mattina. Da sempre, il momento della colazione è quello più affollato».Tra dita incrociate e speranze c’è pure chi, a San Pellegrino, cuore pulsante della movida, invita il Governo a una maggiore risolutezza: «Far rispettare le distanze all’interno o fuori, nell’area di competenza del locale, è praticamente impossibile - spiega un barista -. L’unico modo per prevenire ulteriori danni è quello di uniformare gli obblighi all’interno della zona rossa in tutto il Paese. La flessione c’è stata, adesso serve polso e più fermezza. Oltre che la collaborazione di tutti».Per ora c’è l’angoscia che si respira per le strade e quella dei numeri in caduta libera. Per i ristoranti, il calo è stato ancora peggiore. Dentro come fuori la mura pochi quelli che hanno retto il colpo. «Sabato sera sei persone, domenica a pranzo cinque - dice un ristoratore del centro - una catastrofe». Solo una decina di coperti per un altro locale storico nel quartiere medievale: «I numeri - commenta il gestore - sono quelli di una guerra».