Il coronavirus rende off-limits Civita di Bagnoregio. Bigiotti: «Ripartiremo appena possibile»

E anche Civita di Bagnoregio si arrende al coronavirus. «Ma solo per ora. Passata l'emergenza, ripartiremo», afferma Francesco Bigiotti, amministratore unico di Casa Civita. Ieri è arrivata l'ordinanza del sindaco Luca Profili che, in accordo proprio con Bigiotti, ha chiuso la biglietteria di ingresso alla rupe, in ottemperanza all'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.«Una decisione obbligata - spiega Bigiotti - perché gli spostamenti sono vietati. In ogni caso, non volevamo trovarci nella situazione di dover segnalare eventuali trasgressori alle forze dell'ordine». Gli stipendi dei lavoratori impiegati nel circuito di Civita verranno comunque garantiti, «nella speranza venga attivata la cassa integrazione straordinaria. Siamo in attesa - continua - delle misure del Governo in favore del turismo, del resto il bilancio del Comune di Bagnoregio si fonda su questo. Nel frattempo, come sempre noi ci rimboccheremo le maniche: usciremo dalla crisi anche questa volta. Speriamo che tutto si risolva in tempi brevi, non solo per i risvolti economici dell'emergenza».