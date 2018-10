Il Consiglio federale conferma la serie B a 19: la Viterbese resta nel girone C e sabato 20,30 attende il Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio federale della Figc ha deciso di lasciare invariato il format del campionato di serie B, che resta così a 19 squadre. Decisiva è stata la sospensione del precedente provvedimento del Tar, che sabato scorso il Consiglio di Stato ha fornito dopo il ricordo d'urgenza presentato dalla Lega serie B. Il Tar aveva aperto la strada ai ripescaggi, ma il Consiglio di Stato che si pronuncerà nel merito il prossimo 15 novembre ha dato ragione alla Figc. Nel prossimo fine settimana tutte le squadre coinvolte nella questione ripescaggi torneranno in campo: lo farà anche la Viterbese che sabato al Rocchi, alle ore 20,30 riceverà il Rieti.Questo il comunicato emesso al termine del Consiglio federale: "Preso atto delle decisioni del Consiglio di Stato del 27 e del 30 ottobre 2018 ed a seguito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna, la Lega Pro dispone, a modifica del com. uff. n. 69/DIV del 25.10.2018, il ripristino del regolare svolgimento di tutte le gare delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana, Virtus Entella e Viterbese Castrense".