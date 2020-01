Il concerto di Natale nella parrocchia della Sacra famiglia, un bis «senza confini»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emozione e la passione di don Luca Scuderi, parroco della parrocchia della Sacra Famiglia a Viterbo, per il concerto di Natale senza confini 2: «Non posso non esprimere un ringraziamento per tutti coloro che hanno realizzato, per il secondo anno, il concerto di Natale della parrocchia». L'appuntamento, che si è svolto domenica 22 dicembre, ha visto un pubblico numeroso e attento, per il quale la chiesa della Sacra Famiglia si è rivelata quasi troppo piccola.«Per esprimere il senso di universalità e di uguaglianza della festività - ha detto don Luca - lo abbiamo intitolato “Natale senza confini 2” ed è stato uno spettacolo originale: la quantità di applausi e i giudizi lusinghieri dei partecipanti lo hanno dimostrato».Tra i protagonisti don Luca ha ringraziato i cori parrocchiali di Santa Maria delle Farine, dei Santi Valentino e Ilario di Villanova, le “Voci di Marte” di Bomarzo e della Sacra Famiglia, il coro multicolore dei seminaristi Giuseppini, don Dante (della Parrocchia Sant' Andrea), i bambini e ragazzi del catechismo e dei laboratori teatrali, gli scout Agesci Viterbo 7, che hanno portato la Luce della pace di Betlemme…Oltre ai protaginosti il parroco ha ricordato Giovanni Proietti ed il suo staff tecnico, forma e anima dello spettacolo, e Paolo Moricoli che lo ha guidato e condotto. Per Elisabetta Turchetti, direttrice coro Sacra Famiglia, «è stata un'esperienza unica: riuscire ad organizzare un evento che non fosse competizione bensì unione non è facile al giorno d'oggi. E la dimostrazione di questa coesione è che per il secondo anno consecutivo il concerto si è concluso con un mega coro formato da 5 gruppi che senza mai provare hanno cantato all'unisono, è stato un onore averli diretti».Ringraziamenti inoltre a Silvana Donatella Quattrone, direttrice coro di santi Valentino e Ilario; a Massimo Bianchini, direttore del coro “Voci di Marte” di Bomarzo («Grandissima emozione! Siamo stati coinvolti in questa nuova esperienza ed è stato bellissimo condividerla con altre realtà»), Chiara Ferraro, Direttrice Coro S. Maria delle Farine; Desmond Lebby CSJ, seminarista Giuseppino del Murialdo.Così Moricoli, conduttore del concerto: «La seconda edizione di un qualsiasi spettacolo è sempre più difficile della prima, ma possiamo dire che l’entusiasmo dello scorso anno era giustificato e che il Natale senza confini 2 è stato ancora più sentito e profondo del 2018».