Acquapendente, il Comune pronto ad affittare dai privati il Bosco del Sasseto

«Abbiamo formalizzato la nostra proposta di affitto al custode giudiziario. Non abbiamo avuto ancora risposta, credo si stia confrontando con il giudice e i creditori». Il Comune di Acquapendente continua la battaglia per gestire il Bosco del Sasseto, area privata coinvolta nel procedimento fallimentare, insieme alle altre proprietà che facevano capo a Luciano Gaucci. I 60 ettari ribattezzati il bosco delle fate e dichiarati monumento naturale dalla Regione, da metà aprile sono off-limits per motivi di...