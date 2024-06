Venerdì 7 Giugno 2024, 05:20

Il Comune di Viterbo ha deciso di aumentare l'Imu sui terreni agricoli adibiti a fotovoltaico. È la misura annunciata da Chiara Frontini nei giorni scorsi da Milano in occasione del convegno nazionale delle green cities. «Una scelta doverosa», ha detto la sindaca.



«Parlare di biodiversità a Viterbo e nella Tuscia non può prescindere dal parlare della questione agricola - ha esordito Frontini -. Il nostro è un territorio ad altissima vocazione agricola, siamo la 12esima provincia italiana per territorio agricolo e la settima per quota di valore aggiunto prodotto dall’agricoltura. E se parliamo di difesa dell'agricoltura e biodiversità non possiamo non parlare di invasione di fotovoltaico a terra. Se qualcuno di voi avrà il piacere di farsi una passeggiata elle nostre zone, si renderà conto che nell’area tra Tuscania e Tarquinia è attualmente in costruzione uno dei più grandi impianti di fotovoltaico a terra dell’interna nazione.

La Tuscia ospita il 70 per cento di tutti gli impianti fotovoltaici della regione Lazio, oltre ad altri grandi impianti eolici».

Frontini ha spiegato alla platea che il dibattito su questi temi in provincia di Viterbo è molto acceso. «Se parliamo di biodiversità tutti questi impianti annullano il potenziale dell’utilizzo del suolo agricolo per lo scopo per cui è identificato, la produzione di cibo. Il tema tra la sfida importantissima della sovranità energetica, e quindi la produzione di energia pulita non da carbone fossile, e allo stesso tempo la tutela del paesaggio e della vocazione dell’identità dei territori è un tema che nella nostra specifica area oggi è assolutamente in disequilibrio».

Da qui la sindaca Frontini ha motivato la decisione di intervenire aumentando l'Imu nelle aree agricole dove sorgeranno impianti per la produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico a terra. «Cosa fanno comunità locali per difendersi oltre a utilizzare tutti gli strumenti di legge per poter contrastare questo fenomeno? Cerchiamo di inasprire la fiscalità. All’interno della nostra amministrazione stiamo per varare uno strumento che inasprisce la fiscalità, sostanzialmente l’Imu sui terreni agricoli che vengono adibiti a fotovoltaico. Credo che la tematica sarà sicuramente molto dibattuta e su questo ci dovremmo aspettare resistenze molto forti, ma dal nostro punto di vista è una scelta doverosa».

Sempre in tema di rinnovabili, nei giorni scorsi la sindaca si è scagliata contro il progetto di «un parco eolico intorno al lago di Bolsena con la costruzione di 16 pale alte duecento metri», annunciando «il sostegno dell’amministrazione comunale alla sollecitazione di una inchiesta pubblica avanzata dall’associazione Amici della Terra». L’inchiesta pubblica è la procedura che viene avviata per garantire trasparenza e democraticità ai processi che portano all’approvazione di determinati provvedimenti. «Sulla difesa dell’ambiente, contro il proliferare degli impianti di energie rinnovabili, a partire dall’eolico sul lago di Bolsena, ci batteremo con ogni nostra energia, esattamente come stiamo facendo sulla discarica di Monterazzano», spiegava Frontini in una nota.