Il Comune parte civile al processo per lo stupro, la Lega bacchetta Arena. Dalle altre forze soltanto silenzio

«Non so nemmeno se verrà mai messo al voto». Il vicesindaco Enrico Maria Contardo, esponente di spicco della Lega a Viterbo, tira il freno sulla proposta del primo cittadino Giovanni Arena, che vorrebbe costituire il Comune parte civile nel processo contro i due di CsaPound indagati per stupro.

Il sindaco, esponente di Forza Italia, ne aveva parlato ieri col Messaggero. Ma la sua è stata una fuga in avanti. «Ne deve parlare in maggioranza, solo questo mi ha detto», si limita a dire Contardo. Incalzato su che posizione assumerebbe, tergiversa: «Non ho nessuna opinione e non intendo sbilanciarmi. Facciamo fare le indagini».

Le sue dichiarazioni sono lo specchio del clima che si respira in città. Se la notizia ha sconvolto tutta Italia, a Viterbo quello che si pensa lo si dice tra quattro mura. Spiccano, in tal senso, i silenzi eccellenti. A romperli, nel pomeriggio, la nota garantista delle amministratici di maggioranza Laura Allegrini, Francesca Bufalini, Alessia Mancini, Antonella Sberna, Paola Bugiotti, Elisa Cepparotti, Isabella Lotti, Ombretta Perlorca e Ludovica Salcini.

«Nel caso di specie dello stupro di Viterbo, a cui tanto la stampa ha dato risalto, riteniamo di dover osservare il massimo rispetto per il lavoro degli inquirenti - hanno scritto - secondo il principio di garanzia nellaccertamento e condanna dei colpevoli, se accertata la responsabilità. Continueremo nelle sedi che ci sono proprie a combattere la violenza contro le donne in ogni sua forma: morale, sessuale, sul lavoro, in famiglia, individuale e di gruppo. Convinte che il Comune debba sempre essere di supporto su abuso e disagio».

Altri rappresentanti delle istituzioni hanno preferito tacere. Salvo il sindaco, silenzio dalla Lega, che pure a Viterbo è stato il terzo partito con oltre il 12%. Ma per loro, si potrebbe dire, ha parlato il capitano Matteo Salvini invocando la castrazione chimica. Chi invece, solitamente prolifico per i comunicati sia con note ufficiali sia con uscite sui social, ma che stavolta non ha battuto un colpo è Chiara Frontini; che con la lista Viterbo 2020 costrinse Arena al ballottaggio. Un silenzio ancor più pesante perché della principale forza di opposizione in Comune guidata da una donna.

Se per il Pd almeno Luisa Ciambella si è espressa duramente, Massimo Erbetti del M5S sui social ha parlato di "schifosi mostri bastardi".



