Civita Castellana, il Comune: «Nessun focolaio al Centro diurno»

Sulla gestione dei contagi a Civita Castellana tra maggioranza e opposizione è scontro. «Il gruppo consigliare del Pd gioca a morra con i numeri dicono il sindaco Luca Giampieri e l'assessore Carlo Angeletti - riguardo la vicenda del Cse dando dei numeri a casaccio sugli eventuali contagiati della struttura, che purtroppo per loro però non trovano riscontro nei dati ufficiali dell'Asl». Poi la precisazione del sindaco: «All'interno della struttura comunale Centro socio educativo Rosa Merlini Frezza sono stati osservati tutti i protocolli di concerto con le famiglie e il Servizio del disabile adulto della Asl. Rammento che nello stabile coesistono da qualche anno due diversi servizi a favore dei diversamente abili, il Rosa Merlini Frezza gestito direttamente dal Comune, e la Casa famiglia l'Abbraccio di Arianna gestito dal Distretto socio sanitario Vt5».

Angeletti, assessore ai Servizi sociali, ha ricordato che appena appresa la notizia dello stato febbrile di alcuni componenti della Casa famiglia da parte dell'Asl, ha sospeso immediatamente le attività con l' ordinanza firmata da Giampieri. E' stato richiesto all'Asl di sottoporre a tampone in via precauzionale tutti gli utenti e operatori del Cse come previsto dai protocolli. «Quindi non si è verificato alcun focolaio al Cse dice Angeletti - ma sono stati effettuati screening e controlli che, purtroppo, si sono resi necessari per tutelare la salute di coloro che rientrano nelle fasce fragili della nostra comunità».

Il distretto sanitario Vt5 ha messo in atto tutte le misure necessarie per tutelare gli utenti della struttura dell'Abbraccio di Arianna. Per quello che riguarda i contagiati, tra utenti e ospiti della struttura di via Berlinguer, i numeri erano riferiti all'intero complesso e il focolaio non è scaturito dal centro diurno, come riportato erroneamente ieri.



