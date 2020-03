​Il Comune di Montalto chiude parchi e pinete, vietato l'accesso al lido

Un altro provvedimento messo in attoi dal Comune di Montalto per prevenire e contrastare la diffusione del virus sul territorio. Il vicesindaco Luca Benni ha firmato questa mattina un'ordinanza sindacale che vieta l'accesso fino a fine emergenza di parchi, pinete e giardini pubblici.



Il divieto riguarda anche l'accesso ai lidi di Montalto e Pescia Romana, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. "Il divieto – si legge nell'ordinanza sindacale – non opera nei confronti dei residenti delle aree vietate, dei titolari di attvità commerciali e produttive qualora ricorrano le condizioni di esenzione previste nei richiamati decreti del presidente del Consiglio dei Ministri". Insomma, Montalto si blinda in questa lunga emergenza.