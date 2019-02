Il Comune a un passo dai titoli di coda: Fratelli d'Italia fa dimettere i suoi due assessori, che non obbediscono

Ultimo aggiornamento: 19:43

Il centrodestra a Viterbo va in pezzi. Gli assessori comunali Allegrini e De Carolis, di Fratelli d'Italia, hanno presentato poco dopo le ore 17 - e portato a protocollare, davanti al segretario generale del Comune - le loro dimissioni, come chiesto dal capogruppo Paolo Bianchini.Il sindaco Giovanni Arena ha preso tempo, convincendo i due assessori a non mollare la squadra questa sera. O almeno fino a domani mattina, tentando di salvare la sua maggioranza composta anche da Lega, Forza Italia (il suo partito) e dalla lista civica FondAzione.L'ultimo scontro tra ex alleati si è consumato sull'assegnazione della delega della Polizia locale, rimasta senza guida dopo che era stata ritirata all'altro ex assessore Claudia Nunzi, proprio dopo il suo passaggio dai verdi di Salvini a FdI. Quest'ultimo gruppo ha rivendicato quelle deleghe per gestirle da subito, ma il sindaco avrebbe deciso di avocarle almeno fino all'approvazione del bilancio (entro marzo). Da qui la rotturaI continui cambi di casacca degli ultimi mesi hanno quindi portato alla crisi interna alla maggioranza, minando la coalizione vincente alle ultime elezioni comunali. «In questi giorni - aveva detto poche ore prima Arena - ho ricevuto migliaia di messaggi di stima e fiducia che mi hanno inorgoglito, per cui ho un atteggiamento ancor più fermo e deciso per andare avanti». Una previsione azzardata la sua, riportata da alcuni organi di stampa e poi smentita dai fatti.A questo punto Arena deve affrontare, con il resto della coalizione, il problema di come uscire dall'imbuto in cui si è cacciata la sua litigiosa maggioranza.