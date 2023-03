Sabato 18 Marzo 2023, 05:55

Promosso maggiore. Il comandante Maurizio Iannaccone nei giorni scorsi ha ricevuto il grado, dopo aver trascorso anni alla guida del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri. La consegna è stata fatta dal comandante provinciale Massimo Friano alla presenza dei colleghi del comando provinciale. Il maggiore Iannaccone, che a maggio lascerà il servizio attivo, a Viterbo è una presenza costante da oltre 40 anni. Arrivò da giovane militare negli anni Ottanta a guidare la stazione di Bagnaia.

L’importante conseguimento arriva al culmine di una carriera trascorsa interamente nella Tuscia, dapprima alla guida della stazione di Bagnaia e poi dal 2002 al 2017 della stazione capoluogo. Il maggiore però non è noto sul territorio solo per essere stato comandante e aver preso parte a molte delle più importanti operazioni dei carabinieri di Viterbo, ma anche per essere stato l’"alter ego" del maresciallo Rocca. Il carabiniere della famosa e fortunata fiction Rai interpretato dal Gigi Proietti, recentemente scomparso. Negli anni delle riprese, interamente girate a Viterbo e Bagnaia, il maggiore Iannaccone era responsabile dell’impiego degli uomini sul set, controllava sia gli attori che i carabinieri che figuravano nel film.

Era il responsabile delle divise, dei capelli, dell’attuazione dei posti di blocco e delle perquisizioni. E soprattutto dava consigli al maresciallo Rocca che era un comandante stazione esattamente come lo era lui in quel periodo. «Tante le congratulazioni di militari e dei cittadini - scrive l’Arma - che negli anni hanno conosciuto il maggiore Maurizio Iannaccone e il suo lavoro senza sosta per la sicurezza del territorio di Viterbo».