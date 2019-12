Il comandante dei vigili: «In città civili non si parcheggia così»

Ma i vigili dove sono?. O ancora: Invece di stare dentro la macchina in piazza del Comune a guardare il cellulare girassero a fare le multe. Sono alcuni dei commenti che in questi giorni impazzano sui social.

Nel mirino la polizia locale, rea per alcuni di non usare il pugno duro contro il parcheggio selvaggio. Già, perché questo mal costume, non certo nuovo a Viterbo, sotto le feste natalizie è esploso fino a coinvolgere persino gli angoli cittadini addobbati per le feste.

Come piazza delle Erbe, diventata un vero e proprio parcheggio sotto il cielo stellato. O persino piazza del Comune, dove di fronte alla Prefettura, accanto al giardino natalizio e in mezzo alle proiezioni di immagini natalizie spuntano i tettini colorari delle vetture. Usata come parcheggio anche piazza della Repubblica, nonostante le bancarelle. Insomma, non si salva nessuna zona del centro.

In questo clima, alcuni se la prendono con la municipale.

A novembre, il Comune ha approvato l'ennesimo progetto per coprire, su base volontaria, alcuni turni dalle 18 alle 24 fino al 15 gennaio. A chi aderisce, è corrisposto un compenso forfettario per ogni prestazione di 70 euro netti. Ma agli agenti che sacrificheranno il Capodanno per pattugliare le strade di Viterbo tra le 19 e le 3 andranno 200 euro lordi, ovvero 150 netti. Evidentemente, questa iniziativa non basta a scoraggiare gli incivili.

Come conferma il comandante Mauro Vinciotti: «Purtroppo si tratta di un progetto piccolo che ci consente di coprire il turno serale solo il fine settimana con una pattuglia di sabato fino alle 24 e di domenica fino alle 22».

Il nodo, però, per il responsabile di via Monte Cervino sarebbe un altro: «In una città bella come Viterbo e in

piazze così di pregio - riflette - non ci dovrebbe essere il vigile a controllare perché non si dovrebbe proprio parcheggiare lì. In qualunque centro civile la gente non si sognerebbe di lasciare la macchina dove capita, a ridosso dei monumenti».

Quindi, per Vinciotti il problema sta nella scarsa educazione civica dei cittadini. «Dobbiamo lavorare piuttosto sulla comunicazione, dando messaggi positivi, ad esempio i viterbesi potrebbero postare foto dopo aver parcheggiato sulle strisce blu e a Valle Faul, per dare il buon esempio». Anche perché, per controllare tutto il centro e le periferie servirebbero decine di uomini.

«Non posso mettere un vigile in ogni angolo. La mia esperienza - continua Vinciotti - è che la repressione non serve. I viterbesi dovrebbe parcheggiare solo dove consentito perché amano la città in cui vivono». In ogni caso, annuncia che a gennaio si terranno le prove scritte

per il concorso della municipale: «Non appena avremo forze in più, tra le priorità a cui saranno assegnate c'è proprio la lotta al parcheggio selvaggio», avverte il comandante.

