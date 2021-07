Il Club Panathlon Viterbo ha premiato le Eccellenze sportive della Tuscia. Atleta dell'anno è Frank Puocci

Domenica 18 Luglio 2021, 06:10

Il Club Panathlon Viterbo ha premiato le Eccellenze

sportive della Tuscia. Tre gli attestati consegnati dal club guidato da Angelo Landi, nel corso della serata organizzata dal segretario Giancarlo Bandini. Il riconoscimento atleta dell’anno 2020 “ è andato Frank Puocci che ha portato a conoscere la città di Viterbo, partecipando ad eventi mondiali della specialità, fino a essere selezionato come prossimo partecipante alla “Paris Dakar”, che ormai si corre nei deserti arabici, dopo essersi piazzato terzo nel recente “Andalucia Rally” e “Rally in Albania”. Nel 2020 Frank è stato campione italiano classe bicilindrici Ktm 790 Rally, terzo al campionato “Maxi Enduro”. Secondo al campionato italiano “Motorally”, quindi terzo al Campionato Italiano Raid T.T. e campione italiano al “Ice Trophy”. Non poteva poi mancare un premio per l’ingegner Marco Arturo Romano presidente della Viterbese Calcio. “ E’ originario di Cassino – ha detto il sindaco Arena nel suo intervento-, ma si è “viterbesizzato” dirigendo la squadra professionistica di calcio unica sul territorio. Egli ha dato alla città spunti di interesse perché la presenza di una squadra di calcio di Lega Pro nel novero del calcio che “conta” è sempre un biglietto da visita positivo”.

Una terzo premio come “ menzione speciale” 2020 è stato consegnato ad Alice Sisto di Orte, classe 2003, che sin dall’età di cinque anni monta a cavallo per partecipare alla disciplina del salto ad ostacoli. Nell’anno 2020 ha conseguito la Patente di primo grado ed in sella al cavallo Di Biasi ha centrato il titolo di campionessa italiana nella categoria “ Young Rider Brevetti 2020” ad Arezzo. Si tratta di una vera speranza dello sport equestre italiano, allenata da Gianluca Gregorio Quondam, che nella specialità salto ad ostacoli, vanta da sempre titoli mondiali ed olimpici e per la Tuscia anche il titolo italiano conquistato a maggio da Luca Marziani.

Come ha ricordato il vice governatore dell’area Lazio del Distretto Italia Panathlon Stefano Marini Balestra, il Panathlon international ha per sua mission la cultura del fair play nello sport e come sempre mette in evidenza le eccellenza sportive della provincia di Viterbo. Ospite della serata Ugo Baldi delegato Coni Viterbo e Luca De Rosa, Consulente Tecnico Fitetrec -ante.