“Il cervellone champions quiz" fa tappa a Viterbo: sfida tra esperti dei programmi della tv

Una sfida tra “maniaci” dei programmi tv, tra quelli che ne sanno sempre di più. Del tipo: in che anno è nato il programma “La Corrida”? Quante edizioni di “Domenica In” ha condotto Mara Venier? Chi è il presentatore italiano più popolare all’estero? Quanti Festival di Sanremo ha presentato Carlo Conti? Chi è l’autore dei libri dai quali è tratta la serie tv “Il commissario Montalbano”?Domande di questo tipo verranno proposte alle squadre che si sfideranno negli appuntamenti del nuovo quiz “Mondo Tv” di WiContest, concorso tematico del campionato “Il Cervellone Champions Quiz”, che si svolgerà dal 15 al 21 aprile nei locali d’intrattenimento che aderiscono all’iniziativa. A Viterbo l'appuntamento è per domani, mercoledì 17, alle ore 21.30 al Sand Glass Pub di via Guglielmo Marconi.«Mondo Tv invita gli esperti di serie tv, fiction, Tg e programmi a confrontarsi sulle curiosità e sugli aneddoti riguardanti il vasto e curioso scenario televisivo: un'occasione per divertirsi in un clima di sana competizione, tentando di vincere i premi in palio», dicono gli organizzatori; il montepremi è di 15.000 euro.Le squadre coinvolte, grazie a una pulsantiera wireless, potranno rispondere a ciascuna domanda in pochi secondi.Chi otterrà il punteggio più alto in classifica, si aggiudicherà un posto per la finale nazionale de Il Cervellone Champions quiz (il 16 giugno a Civitavecchia a bordo della nave Cruise Roma della Grimaldi Lines).Il contest tematico Mondo TV fa parte della piattaforma crossmediale WiContest, ideata da Planet Multimedia srl.