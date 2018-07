Il centro torna nel Medioevo: Ludika 1243, giochi e storia

«Il segreto è tutto nel nome. E' il gioco che rinnova il mondo intero, partendo dalla storia, perché si costruisce solo da ciò che è stato. Noi partiamo da un evento eccezionale del Medioevo e ci giochiamo intorno». Così la direttrice artistica Vania Castelfranchi in sede di presentazione, a palazzo dei Priori, della 18° edizione di Ludika 1243, con la partecipazione degli organizzatori de La Tana degli Orchi e il sindaco Giovanni Maria Arena, alla prima conferenza ufficiale da primo cittadino. Arena si è detto «felice di vivere questo evento bellissimo, che si basa sul coinvolgimento, con il pubblico che diventa attore».

Fino a domenica, il Medioevo rivive a San Pellegrino e dintorni con spettacoli, giochi, arte, colori per rievocare una pagina decisiva per la storia del capoluogo: il doppio assedio durato 40 giorni, tra guelfi e ghibellini e appena fuori città le truppe di Federico II, ricostruito nella battagliola a Valle Faul, che vedrà contrapposti, giocosamente, gli schieramenti delle due fazioni. Tra le altre novità di quest'anno, da segnalare che gli antichi eventi del XIII secolo saranno ripresentati a colori, con i disegni di Gianluca Manna, allestiti graficamente da Roberto Mattiucci e Omar Lombardi, che formeranno percorsi alla scoperta di intrecci tra antico e moderno.

Claudio Bartolucci, presidente di Tana degli Orchi, con orgoglio ha rileva che Ludika è «unica nel suo genere, in quanto attualizza con il gioco fatti realmente avvenuti». Mentre Serenella Bovi si è soffermata sul programma: «Spettacoli in piazza, artisti di strada, combattimenti medievali con archi e frecce, lo spazio ludico Giokeria nel cortile di San Carluccio, percorsi legati ai personaggi topici quali il guerriero, la dama, l'oste, giullare...».

Non mancherà in via San Pellegrino la Taverna medievale, dove saranno apparecchiati e serviti piatti realizzati con ricette e ingredienti del tempo, adattate al gusto di oggi. Info: www.ludika.it/programma

