Altro giro, altra violenza. Le aggressioni agli arbitri non si fermano e anche nell'ultimo fine settimana il pianeta del calcio dilettanti è stato scosso da un episodio di violenza. Soltanto otto giorni fa le polemiche e le accuse del direttore di gara vetrallese ma di origini egiziane, Farhane Salah Eddine, aggredito durante il match del campionato di Seconda categoria tra Aurora Viterbo e Virtus Marta; ecco che sabato in Terza categoria è avvenuto un altro episodio di violenza verso le giacchette nere.

Sfida tra Alta Tuscia United e Real Graffignano, con le due squadre che viaggiano nei bassi fondi della classifica. A condurre l'incontro il viterbese Antonio Leonetti che nella ripresa estrae un doppio cartellino giallo nei confronti di un calciatore dell'Alta Tuscia. Un doppio giallo comune: un'espulsione per semplici falli di gioco, ma che manda fuori di testa il tesserato della compagine locale. Alla vista del secondo cartellino, il calciatore si divincola dai compagni e colpisce con un pugno alla testa Leonetti. L'arbitro viterbese è stato trasportato all'ospedale di Belcolle per gli accertamenti del caso, che per fortuna non hanno evidenziato problemi di natura fisica. Anche l'autore del brutto gesto si è recato presso il nosocomio viterbese per scusarsi.

Leonetti non ha riscontrato problemi di natura fisica, ma la questione sta sfuggendo di mano: fino a qualche mese fa, la Tuscia sembrava essere un'isola felice rispetto alle aggressioni nel resto del Lazio, ma quest'anno i numeri stanno diventando pesanti anche qui. Otto giorni fa l'aggressione a Farhane che è costata pesanti squalifiche all'Aurora (che però smentisce il referto dell'arbitro) e sabato quella a Leonetti.

«Stiamo attraversando un periodo nero e onestamente bisogna ammettere che non si può andare avanti così - dice il presidente della Figc provinciale, Renzo Lucarini - mi sembra che si sia perso il senso di quello che significa giocare una partita di calcio. Non siamo in guerra: per fortuna la stragrande maggioranza dei tesserati si comporta secondo le regole, ma i casi di aggressione sia fisica che verbale stanno diventando troppi. Contromisure? Organizzerò una riunione durante le sosta dei campionati per le feste: dobbiamo azzerare tutto e ripartire».

Come sempre poca voglia di parlare in casa Associazione arbitri: il numero uno dei fischietti viterbesi Luigi Gasbarri è scosso, ma da prassi attende il referto dell'arbitro per analizzare la dinamica su quanto accaduto.



