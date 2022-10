Martedì 25 Ottobre 2022, 10:23

Il caro energia posticipa l'ingresso in fabbrica. Il progetto prenderà il via, nei prossimi giorni, alla ceramica Valdama di Civita Castellana che ha il suo stabilimento nell'area industriale di Prataroni, a Sassacci. Il turno di lavoro inizierà alle 7 anziché alle 5 di mattina per i circa cinquanta dipendenti.

E' il primo caso di questo genere che si registra nel distretto industriale, destinato a fare da apri pista ad altre iniziative analoghe. Ma sta anche a dimostrare ancora una volta la dinamicità dell'imprenditoria locale di fronte ai cambiamenti.«E' indispensabile anticipare l'ingresso ha detto dalla Valdama il presidente e amministratore Daniele Vitali - per contenere i costi, che stanno lievitando in maniera costante. In questa maniera, con la luce del giorno possiamo sviluppare le potenzialità del nostro impianto fotovoltaico a pieno regime e, allo stesso tempo, migliorare la qualità della vita del personale. La nostra proposta è stata accolta anche dalle parti sociali, con cui stiamo definendo i dettagli. Per ora anche i dipendenti sono favorevoli, da quanto ci risulta»

.A seguire l'evolversi del nuovo orario di lavoro è il sindacato dei ceramisti della FemcaCisl: «C'è stato un incontro con l'azienda ha detto il segretario Fabrizio Mastrogiovanni e siamo stati disponibili a trovare una soluzione, condivisa con i lavoratori, per lo spostamento dell'orario in avanti. C'è stata anche un'assemblea molto partecipata, in cui è stata formulata una controproposta che abbiamo presentato all'azienda. Non vedo grosse difficoltà su questo fronte a trovare un'intesa con la controparte».La Valdama è un'azienda che ha oltre 40 anni di esperienza nel settore. Nata come ceramica Varm per la produzione di stoviglierie lavorate a mano, ha fornito i negozi più esclusivi del mondo. Successivamente una parte dell'azienda ha rivolto la sua produzione all'arredobagno, mantenendo caratteristiche artigianali che ne identificano i prodotti. La filosofia dell' azienda è quella di proporre ai clienti prodotti e ambienti unici e personalizzati: da qui la gamma di articoli come lavabi d'arredamento, consolle, sanitari, pannelli in maioliche e top in vari materiali.